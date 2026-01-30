‘Trump Accounts’: ¿qué son y cómo funciona el apoyo del Gobierno para recién nacidos?

Los bebés que sean inscritos al programa recibirán un depósito de 1.000 dólares en una cuenta a la que tendrán acceso cuando cumplan 18 años

El Gobierno de Estados Unidos presentó nuevos detalles de Trump Accounts, un programa que entrará en vigor el próximo 5 de julio y que otorgará a los bebés nacidos entre 2025 y 2028 un depósito de 1.000 dólares, el cual crecerá con el tiempo y podrá utilizarse al cumplir los 18 años.

La iniciativa forma parte del One Big Beautiful Bill (la gran y hermosa ley fiscal) del presidente Donald Trump y busca fomentar el ahorro desde el nacimiento, mediante cuentas individuales que acumulan rendimientos a lo largo del tiempo. “Se trata de una iniciativa a favor de la familia que ayudará a millones de estadounidenses a aprovechar la fortaleza de nuestra economía para impulsar a la próxima generación”, aseguró el mandatario.

¿Quiénes pueden inscribirse al programa?

Los padres o tutores de bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 pueden inscribir a sus hijos en el programa. La iniciativa también está abierta a menores de 18 años; sin embargo, ellos no recibirán el depósito inicial de 1.000 dólares otorgado por el Departamento del Tesoro. Para participar, es requisito contar con ciudadanía estadounidense y número de Seguro Social.

¿Cómo funcionará?

El Gobierno hará un depósito inicial de 1.000 dólares en las cuentas abiertas a nombre de recién nacidos; el monto será invertido en compañías estadounidenses y los padres tendrán acceso a una aplicación que les permitirá ver en qué acciones está invertido el dinero y cómo se desempeña. Además, familiares y empleadores podrán realizar contribuciones adicionales de hasta 5.000 dólares por año para impulsar el crecimiento de la inversión. De acuerdo con cálculos del Gobierno, si no se realiza ningún aporte extra, al cumplir 27 años el titular de la Trump Account contará con alrededor de 17.000 dólares.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción al programa se puede hacer en el Formulario 4547, que está disponible al momento de presentar la declaración de impuestos en el portal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Las autoridades han recalcado que el trámite no requiere más intermediarios.

¿Cómo se puede acceder al dinero?

Los beneficiarios podrán acceder a los fondos de los Trump Accounts al cumplir los 18 años, pero se debe demostrar que serán utilizados para financiar su educación, comprar una propiedad, o para empezar su propio negocio. Al hacer el retiro, aplican algunos impuestos.

Una iniciativa pro-natalidad

El apoyo a las familias con hijos se alinea con la agenda pronatalista promovida por Donald Trump, quien se ha autodenominado “el presidente de la fertilización”. Esta visión también es compartida por figuras clave de su entorno, como el vicepresidente J.D. Vance y el empresario Elon Musk, ambos defensores públicos del aumento de la natalidad y con familias numerosas; en el caso del fundador de SpaceX, con un total de 14 hijos.

Más allá del depósito inicial de 1.000 dólares para recién nacidos, el mandatario también anunció un acuerdo con la farmacéutica Merck KGaA para reducir el costo de los tratamientos de fertilización in vitro mediante el programa TrumpRx, con el objetivo de facilitar el acceso a estos procedimientos para familias estadounidenses. Sin embargo, especialistas han señalado contradicciones en esta estrategia, ya que a la par se han implementado recortes a Medicaid y SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), que benefician principalmente a niños de hogares de bajos ingresos. A ello se suma que la estricta política migratoria de la actual administración ha impactado el crecimiento demográfico del país: en 2025, la población de Estados Unidos aumentó apenas un 0,5%, la mitad del crecimiento registrado el año anterior, en un contexto en el que la migración ha sido históricamente un factor clave del incremento poblacional.