El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha Vance, esperan su cuarto hijo

El matrimonio se convierte en el primero que tiene un hijo durante su cargo en la vicepresidencia de Estados Unidos

Un nuevo bebé llega a la Casa Blanca. De hecho, técnicamente, llega al número 1 de Observatory Circle, la casa del vicepresidente de Estados Unidos, una novedad inédita en el país. Tal y como han anunciado de manera conjunta en redes sociales JD Vance y su esposa, Usha Vance, el próximo verano volverán a convertirse en padres, en este caso del que será su cuarto hijo.

“Estamos muy contentos de compartir estas emocionantes noticias. ¡La familia crece!“, escribían en sus cuentas oficiales de vicepresidente y segunda dama de Estados Unidos, que siempre han defendido que su país debe tener más hijos. ”Emocionados de compartir que Usha está embarazada de nuestro cuarto hijo, un niño", compartían. “Usha y el bebé están muy bien, y estamos todos deseando darle la bienvenida a finales de julio”.

“Durante este tiempo emocionante y agitado, estamos especialmente agradecidos a los médicos militares que han cuidado de manera excelente a nuestra familia, y los miembros del personal que hacen todo lo posible para asegurar que podemos servir al país mientras disfrutamos de una vida maravillosa con nuestros hijos”, rematan ambos el mensaje, que firman a la par. Vance está cerca de alcanzar las cifras de su jefe, Donald Trump, que tiene cinco hijos, aunque de tres relaciones diferentes.

Los Vance tienen tres hijos, dos niños, Ewan, de ocho años, y Vivek, de cinco; y una niña, Mirabel, de cuatro. JD Vance, de 41 años, y Usha Vance, de 40, se convierten así en la primera pareja en la vicepresidencia en tener un hijo mientras están en el cargo. De hecho, ella es una de las segundas damas más jóvenes de la historia del país. Solo Alben Barkley, la esposa de Harry Truman, que tenía 38 años cuando asumió el cargo en 1949, era algo más joven que ella. Usha lo asumió el 20 de enero, hace exactamente un año, dos semanas después de cumplir los 39.

Nacida en San Diego, California, Usha Vance —de soltera Chilukuri— es abogada de carrera, que dejó cuando su marido se unió al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Es estadounidense de primera generación, puesto que sus padres —él ingeniero mecánico y ella bióloga molecular— inmigraron al país desde Andhra Pradesh, en India. Ella y Vance se conocieron en la universidad de Yale en 2010, cuando estudiaban Derecho.

Durante este primer año de mandato, le ha acompañado en diversas actividades y viajes, de los Juegos Especiales de Turín, en Italia, el pasado año, a la India o Israel. Sus hijos, todavía muy pequeños, han permanecido en un segundo plano, aunque han participado en algunos de esos viajes y les han mostrado acudiendo a actividades como una cena con militares por Acción de Gracias. Usha Vance ha escogido como misión durante el mandato —algo habitual de las primeras damas, pero que también tratan de impulsar las segundas— centrarse en la educación infantil, con retos de lectura.

Vance, 50º vicepresidente del país, ha hablado con frecuencia de que Estados Unidos vive “una crisis de civilización”, como dijo en una charla de 2021, que había que solventar. “Nuestra sociedad no ha sabido reconocer la obligación que una generación tiene hacia otra como parte fundamental de la convivencia social”, dijo en enero de 2025, animando a que se realizaran exenciones de impuestos en pro de ayudar a las familias a criar a sus hijos, en una idea habitual por parte de la derecha y la extrema derecha en todo el mundo. “Permítanme decirlo de forma muy sencilla: quiero que haya más bebés en los Estados Unidos de América”.