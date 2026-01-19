La cruzada por la leche entera de la Administración Trump revive en redes los bigotes blancos de ‘Got Milk?’

El presidente estadounidense ha firmado una ley que permite que regrese esta opción a los comedores escolares tras años de restricción y se ha promocionado agresivamente con imágenes generadas con inteligencia artificial

La Administración del presidente Donald Trump ha adoptado el consumo de leche entera como uno de los ejes de su agenda de política sanitaria. En línea con los cambios a la pirámide alimenticia impulsados por el Departamento de Salud —que buscan priorizar el consumo de proteínas y grasas saludables— Trump firmó una ley bipartidista que permite a las escuelas servir leche entera y leche al 2% (reducida en grasa) en sus comedores.

La nueva medida revierte las restricciones aprobadas por Obama en 2010, que establecían que las instituciones pertenecientes al Programa Nacional de Almuerzos Escolares —que brinda comidas subsidiadas a millones de estudiantes en escuelas públicas y privadas de Estados Unidos— solo podían ofrecer leche descremada o reducida en grasa hasta el 1%, con el objetivo de reducir los casos de obesidad, colesterol y diabetes infantil.

Bajo los nuevos lineamientos también se permitirá que las escuelas ofrezcan bebidas de origen vegetal, como la leche de soya fortificada, como alternativa en casos de intolerancia a la lactosa. Esta decisión quedará completamente bajo criterio de los padres, pues ya no será necesario presentar un comprobante por parte de un profesional de la salud que confirme la existencia de alguna condición médica.

La legislación se ha difundido a través de una campaña en redes sociales que hace referencia a la publicidad de Got Milk? que se popularizó en los 90 y 2000 gracias a íconos como Beyoncé, Venus y Serena Williams, Jennifer Aniston y Taylor Swift. Esta vez, en lugar de contar con celebridades para promocionar la causa, son el mismo Trump y el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. quienes lucen el bigote de leche con ayuda de la inteligencia artificial, un recurso que se ha vuelto común para el equipo de diseño de la actual Administración.

De acuerdo con información de la American Dairy Association North East, toda la leche de vaca, incluyendo la versión deslactosada, contiene proteínas, calcio, vitaminas A y D, vitamina B12, riboflavina, niacina, fósforo, ácido pantoténico, selenio, yodo, potasio y zinc. Por lo que evaluar los beneficios realmente se reduce a considerar la cantidad de grasa y calorías que se recomienda para cada caso específico.

La ley a favor del consumo de leche entera complementa la reciente actualización de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses, para la que se invirtió el acomodo de la tradicional pirámide alimenticia, ahora con una distribución equitativa de proteínas, grasas, frutas y verduras, y una pequeña sección inferior destinada a granos y cereales. La medida ha sido celebrada por seguidores del movimiento Make America Healthy Again (traducido como “Hacer a América Saludable de Nuevo”) impulsado por Kennedy Jr. Antes de ocupar el cargo, el funcionario ganó notoriedad por sus polémicas posturas en materia de salud pública, entre ellas la retórica antivacunas y la promoción del consumo de leche sin pasteurizar, una práctica que ha resurgido entre sectores conservadores y que ha encendido alertas entre la comunidad científica, un discurso que, al menos por ahora, ha dejado de lado.