Estados Unidos redefine la pirámide alimenticia en sintonía con el movimiento MAHA

El Departamento de Salud, encabezado por Robert F. Kennedy Jr., ha presentado nuevas directrices alimentarias que priorizan el consumo de proteína, frutas y vegetales

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha presentado una nueva pirámide alimenticia que se alinea con los ideales del movimiento Make America Healthy Again (MAHA), que ha adquirido un nuevo peso político dentro de la agenda impulsada por el secretario Robert F. Kennedy Jr.

Como parte de la campaña “eat real food” (come comida de verdad), el Gobierno actualizó las directrices dietéticas para priorizar proteínas, grasas saludables, frutas y verduras, y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, que Kennedy ha señalado en el pasado como una de las principales causas de enfermedades crónicas.

En 2011, el Departamento de Agricultura de EE UU reemplazó la tradicional pirámide alimenticia por un plato dividido en porciones. Sin embargo, nuevamente se ha optado por retomar el formato piramidal, esta vez invertido, con una distribución equitativa de proteínas, grasas, frutas y verduras, y una pequeña sección inferior destinada a granos y cereales. “Gracias al audaz liderazgo del presidente Trump, estas directrices reajustarán la política nutricional federal, dando prioridad a nuestras familias y nuestros niños en nuestro camino hacia una nación más saludable. Por fin estamos reajustando nuestro sistema alimentario para apoyar a los agricultores, ganaderos y empresas estadounidenses que cultivan y producen alimentos reales”, dijo la secretaria del Departamento de Agricultura, Brooke Rollins.

Presentación de la Pirámide Alimenticia en la Casa Blanca, este miércoles. WILL OLIVER / POOL (EFE)

En el comunicado del Departamento de Salud también se ha señalado a las Administraciones pasadas de haber priorizado alimentos de baja calidad y altamente procesados, así como intervenciones farmacológicas, por encima de estrategias de prevención. El giro en las directrices alimentarias consolida la relevancia política que ha adquirido la ola MAHA, un movimiento impulsado en redes sociales por madres y activistas de wellness que han adoptado causas como como la alimentación “limpia”, la reducción de ultraprocesados, el escepticismo frente a las vacunas obligatorias y la desconfianza hacia la industria farmacéutica y alimentaria. Tras el anuncio, influencers del movimiento MAHA, como Vani Hari —quien cuenta con 2,3 millones de seguidores en Instagram— celebraron la nueva medida del gobierno estadounidense. “La nueva pirámide alimentaria. WOW. Parece hecha a nuestra medida”, escribió desde su cuenta The Food Babe.

La nueva Guía Alimentaria de EE UU recomienda: