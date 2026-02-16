Entre fogones y cazuelas: un recorrido por el rodaje de ‘Como Agua para Chocolate’

Los fogones arden y las cazuelas hierven a fuego lento en una hacienda pulquera de origen virreinal ubicada en el Estado de Tlaxcala. Los cocineros dan una última probadita al platillo que preparan, pero en realidad no es para un festín, sino para la filmación de una de las escenas de la segunda temporada de Como Agua para Chocolate, la adaptación de HBO Max del libro de Laura Esquivel.

Es primavera de 2025 y la producción avanza contra reloj para completar las tomas en locación programadas para el día. La hacienda San Pedro Tenexac está catalogada como Monumento Histórico de la Nación desde 1982, pero por unas semanas ha sido transformada en la propiedad de la familia De la Garza, que está en el medio de la historia ambientada en la Revolución mexicana donde la cocina, el deseo y la tradición marcan el destino de tres hermanas.

A un costado de la residencia principal se ha instalado un campamento técnico —con carpas, campers y unidades de producción— y uno de los salones con muros de piedra funciona como un guardarropa monumental para el departamento de vestuario. “Haber encontrado esta hacienda es maravilloso. Ya camino por aquí como si fuera mi casa y no solo yo, sino todo el equipo. Nosotros hacemos un trabajo muy grande de ambientación y de decoración de los espacios, pero en sí la hacienda tiene mucho de recuperación histórica y eso da un efecto de inmersión. Además, estamos mucho tiempo aquí y eso ayuda a darle vida a nuestro universo y realmente a conectar rápido con la época”, señaló el director Julián de Tavira.

Recorrido al set de 'Como agua para Chocolate', el 12 de febrero.

El corazón de Como Agua para Chocolate es la cocina. Tita, su protagonista, es una joven que tiene la extraña habilidad de transmitir sus emociones más intensas a quienes prueban sus platillos. Por eso, uno de los espacios más simbólicos dentro del plató es el área de trabajo de Maru Rangel, responsable de preparar los alimentos que aparecen en cámara para que resulten tan irresistibles como en la historia.

A diferencia de otras producciones —donde se prioriza la apariencia por encima del sabor— el equipo de Rangel trata de seguir las recetas auténticas con base en la asesoría de un especialista en historia y cocina regional de Piedras Negras, Coahuila, donde se sitúa la trama. Incluso utensilios tan cotidianos como un rallador pasan por ese filtro: si no existía en la cocina de la época, no se utiliza. “Las recetas son reales. No se trata solamente de que actúen los actores, sino que de verdad crean lo que están haciendo. Para mí es un compromiso de honestidad presentar las cosas cómo son, porque pretender (y sobre todo con la comida) no es tan fácil”, mencionó.

La zona de Rangel es de las más concurridas, pues siempre tiene algo delicioso para compartir con sus compañeros. Durante la visita al set, contó a los reporteros que las torrejas de nata son las favoritas de la producción y que todo el tiempo le preguntan cuándo volverá a prepararlas para intentar alcanzar un bocado. Más allá de su oficio, Rangel se siente personalmente identificada con Tita desde que leyó el libro en su juventud, ya que para ella la cocina también es una forma de vínculo y memoria. “Para mí, el mole es el símbolo de mi nacimiento. Mi madre estaba embarazada de mí. El 10 de mayo ella hacía el mole en el metate y al día siguiente yo nací, entonces me siento muy ligada a ese momento que, con el esfuerzo que estuvo haciendo mi mamá, llegué yo y no había de otra, yo tenía que llegar con un mole”, compartió.

Fuera de la cocina, el director pide silencio. Se está rodando una escena que requiere captar al actor Francisco Angelini montando a caballo. Su personaje, el Dr. Brown, cobra mayor relevancia en esta nueva temporada, por lo que la producción construyó una casa independiente en un terreno desocupado dentro de la hacienda. La propiedad es completamente funcional, con su propio jardín y una veleta, para reforzar la autenticidad de la serie.

Aunque el equipo ha sabido aprovechar las distintas áreas de la locación, la dependencia de la luz natural y el impredecible clima de Tlaxcala han supuesto desafíos constantes durante el rodaje. De acuerdo con la directora de fotografía, Ximena Amann, para las escenas en interiores fue necesario recurrir a velas, fuego y quinqués; al caer la noche, también se improvisó para simular la luz de la luna de manera creíble. En otra ocasión, un viento particularmente fuerte obligó a replantear una escena: en lugar de esperar a que se quitara, decidieron adaptarla y reforzar el efecto con ventiladores.

Vista exterior de la hacienda del set de 'Como agua para Chocolate'. Sara González

En cuanto al vestuario, gran parte de las prendas se tuvo que confeccionar desde cero. Aunque en Tlaxcala todavía es posible encontrar tejidos naturales como lana, lino y algodón —cada vez más raros en el mercado—, las telas adecuadas para la época eran tan escasas que debían aprovecharse al máximo: se teñían, se transformaban y se reutilizaban para crear nuevas prendas.

Un reencuentro esperado

La última vez que el público vio a Tita y Pedro, interpretados por Azul Guaita y Andrés Baida, su historia de amor enfrentaba nuevos obstáculos marcados por la tradición y el deseo contenido. En esta segunda temporada, se ha anticipado que los personajes regresan más maduros y conscientes del peso de sus decisiones. La temporada final de Como Agua para Chocolate estará disponible el 15 de febrero en HBO Max.

Entre los actores que retoman sus personajes se incluyen Irene Azuela, Ana Valeria Becerril y Andrea Chaparro. A ese universo vuelve también Ángeles Cruz como Nacha, la mentora culinaria de Tita. “Cuando estamos confundidos, siempre hay algo que te recuerda dónde está tu corazón, y eso es lo que hace Nacha con Tita en esta temporada: acompañarla en los momentos complicados y recordarle que debe escuchar su corazón. Nacha aparece a partir de la vulnerabilidad y la invocación de Tita”, reveló Cruz, aunque evitó dar más detalles para no arruinar la sorpresa previo al estreno.