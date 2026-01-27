Alexis Ortega, actor de doblaje que dio vida a Peter Parker en Latinoamérica, muere a los 38 años

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado sin esclarecer los motivos de su muerte

El actor de doblaje Alexis Ortega, quien dio vida a Peter Parker en Spiderman, interpretado por Tom Holland, falleció este lunes 26 de enero, de acuerdo con un comunicado de los Premios de Doblaje Latino Animado (ALDA, por sus siglas en inglés). “Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones”, se lee. El motivo de su muerte no ha sido esclarecido.

Aunque al final de su carrera el actor hizo una transición del doblaje a la actuación en el plató, fue en la primera etapa en donde forjó una sólida trayectoria en el mundo del entretenimiento. Algunos de sus trabajos incluyen Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War, Spiderman: De regreso a casa, Rouge One: una historia de Star Wars, Grandes Héroes o Big Hero 6, Buscando a Dory; Cars 3, entre otros. El inicio de su trayecto en el mundo profesional fue con CSI: En la escena de crimen.

La repentina noticia ha tomado a los seguidores de Ortega por sorpresa. En la última publicación de su cuenta de Instagram, fechada el 7 de noviembre de 2025, la gente se ha volcado a escribir mensajes de apoyo y condolencias, mientras que otros insisten en saber las causas de su muerte. “¿Para qué quieres saber eso?”, dice uno. “¿No es normal querer saberlo? Era muy joven y se veía súper sano”, le responde otro. “Te vamos a extrañar, Spiderman”; “Hasta siempre Tadashi”; “Vuela alto, querido Tadashi”.

La interpretación que hizo del personaje Tadashi Hamada, hermano mayor de Hiro en Grandes Héroes, es una de los favoritas de la gente, junto al Hombre araña de Holland, según lo que se ha visto en redes sociales.

En 2018, Ortega hizo el salto a la pantalla chica para interpretar a Jorge Van Rankin, El Burro, en la serie Luis Miguel, una producción audiovisual de Netflix basada en uno de los cantantes y compositores mexicanos más icónicos. Ortega aparece en ocho episodios de la primera temporada, según IMDb.

También participó en la primera y tercera temporada de La casa de las flores, como Federico Limantour; en el cuarto episodio de la primera temporada de El candidato (una historia sobre Wayne Addison, un veterano oficial de la CIA regresa a Ciudad de México para acabar con el traficante de drogas más poderoso del país); en el primer episodio de la primera temporada de Las viudas de los jueves (sobre una mujer que encuentra a su pareja y sus dos mejores amigos muertos en una lujosa comunidad en la que viven); y se encontraba trabajando en el cortometraje de terror El segundo piso, según se lee en su perfil de la página IMDb.

