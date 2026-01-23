Del Estado de México a la Semana de la Moda de París: el Malilla y el Bogueto desfilan para el diseñador Willy Chavarria

Los cantantes de música urbana participaron como modelos en la nueva colección del creativo de ascendencia latina. Mon Laferte y el trío mexicano Latin Mafia cantaron durante el evento

Los cantantes mexicanos Fernando Hernández Flores, El Malilla, y Armando Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto, fueron invitados a modelar la nueva colección del diseñador Willy Chavarría, que se presentó este viernes en la Semana de la Moda de París.

La presencia de los artistas originarios de Valle de Chalco y Nezahualcóyotl, respectivamente, no fue una elección casual. Nacido en California y de raíces mexicanas, Chavarría se ha caracterizado por usar la moda como un espacio de representación, atravesado por el estilo chicano que marcó su juventud, la diversidad y mensajes políticos contundentes.

Con Eterno, su colección Otoño-Invierno 2026, el diseñador llevó la pasarela a un terreno teatral. Mientras los modelos recorrían un espacio que simulaba las calles de la ciudad, a la par se escenificó una historia de amor, traiciones y crimen, protagonizada por Mon Laferte, Lunay y el intérprete italiano Mahmood, quienes también cantaron durante el evento.

El Bogueto (derecha) en París, el 23 de enero. Claudio Lavenia (Getty Images)

El Malilla modeló un atuendo conformado por pantalones holgados, cuello de tortuga, una camisa con estampado de cuadros y una chaqueta con aplicaciones de piel. También portó sus clásicos aretes de diamantes que se han vuelto parte esencial de su estética. En días pasados el Chamako de Valle, como se autonombra el cantante, también acudió como invitado a la presentación de la colección de Amiri en París, en donde fue captado en compañía de Saúl El Canelo Álvarez.

Por su parte, el Bogueto portó un abrigo oversized de la última colección de Chavarría con pantalones de estampado de leopardo, cuello alto y gafas de sol. “De chacales del barrio, a modelos. Hoy modelamos por primera vez en París, manden todo el ‘ki’”, contó el intérprete de Cuando No Era Cantante minutos antes desde sus Instagram Stories.

El Malilla en París, el 22 de enero. Aurore Marechal (Getty Images)

La presencia mexicana se completó con Latin Mafia, que cerró la pasarela con la presentación de su canción Siento que Merezco Más, como parte del cierre musical del desfile. Feid, Romeo Beckham, Goldie, Julia Fox, y Valentina Ferrer figuraron entre los famosos que también estuvieron presentes en el show del diseñador chicano.

Tanto El Malilla como El Bogueto se han convertido en referentes del reggaetón mexicano, con canciones que acumulan miles de reproducciones y una presencia constante en importantes escenarios nacionales. Ambos artistas han hablado públicamente de los retos de crecer en barrios humildes del Estado de México y de cómo esas experiencias han marcado su música y su identidad artística.