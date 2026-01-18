Marisol Argueta: “México es una economía que se ha sofisticado mucho con una fuerza laboral muy tecnificada”

Marisol Argueta (San Salvador, 57 años) reconoce que la configuración económica y política de América Latina ha cambiado en los últimos meses. La directora para América Latina del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) formará parte de las charlas que la organización sostendrá esta semana en Davos, Suiza. Argueta se enfocará en aquellas que tienen que ver con los países latinoamericanos que participan en esta plataforma para poner atención en las dinámicas comerciales y económicas de la región, que buscan reavivar su crecimiento en un entorno aletargado.

La organización ha puesto el ojo para su edición de 2026 en el uso de la inteligencia artificial (IA) en diversas industrias. “La inteligencia artificial es sin duda el gran disruptor de estos tiempos. Entendemos que esta es una oportunidad única para que podamos aumentar la productividad, pero siempre y cuando cuidemos el aspecto humano y la creatividad del ser humano, que no es reemplazable”, explica la directora al teléfono desde Ginebra. El WEF estima que el uso de la IA en América Latina tiene un potencial de 1.000 millones de dólares si es que se consigue insertar en las dinámicas productivas. Argueta admite el rezago de la región en asuntos tecnológicos, pero es optimista sobre su implementación en los países latinoamericanos. “También puede verse como una ventaja porque Latinoamérica logra entender qué ha sido exitoso y qué ha fallado en otras regiones para poder adoptar y adaptar ese conocimiento a los escenarios propios de nuestra región”, añade.

El Foro de Davos es mundialmente conocido por reunir a diversos jefes de Estado, así como a empresarios, analistas y pensadores que reflexionan sobre el porvenir global. Es, en muchos casos, inevitable que el pulso de la política internacional entre en los temas que allí se debaten. En 2026, las miradas están puestas en Venezuela y su futuro tras la intervención de Estados Unidos, hace apenas un par de semanas. Argueta explica que la organización ha diseñado un panel para abordar la situación geopolítica y las posibles salidas económicas a largo plazo para el país sudamericano. “Va a ser importante primero lograr estabilidad, luego asegurar la democracia para crear esa certidumbre que es importante para las inversiones y que después pueda generarse prosperidad”, señala.

Marisol Argueta en el World Economic Forum 2023, en Davos, Suiza, el 17 de enero de 2023. Sandra Blaser (World Economic Forum)

Estados Unidos mira después de mucho tiempo a Latinoamérica, mientras países asiáticos como China profundizan su interés por mantener relaciones comerciales en la región. Argueta señala que es vital el papel de América Latina como proveedor de commodities para el gigante asiático y que a través de esta relación China ha exportado sus productos manufacturados al otro lado del océano Pacífico. Están también en análisis el reciente cierre del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, así como la expansión de las economías más grandes de la región —México y Brasil— en la zona árabe del golfo. “Las relaciones económicas y comerciales con diferentes regiones están tomando bastante protagonismo y se están buscando nuevas fuentes de inversión”, explica.

En octubre de 2025, 60 directores ejecutivos inscritos en el WEF viajaron con el presidente de la organización, Børge Brende, a México. Se reunieron con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien profundizó en las ventajas de invertir en México. El país norteamericano lucha por aumentar la llegada de nuevos capitales al país, tras padecer el estancamiento de su economía. Argueta asistió a la cita y vio el interés de los empresarios en México, sumado a las estrategias que el Gobierno mexicano ha impulsado a través del llamado Plan México. “México tiene características únicas. Es una economía tan diversificada próxima a los Estados Unidos, que es el principal mercado de consumo, y una economía que se ha sofisticado mucho con una fuerza laboral muy tecnificada. Estos son grandes elementos que denotan la competitividad que tiene el país”, apunta. Además, ha señalado que una buena parte de las empresas interesadas están observando el resultado de la revisión del tratado de libre comercio (TMEC) para definir sus planes de inversión.

A las sesiones enfocadas en América Latina en el Foro de Davos se sumará la publicación de un informe sobre la adopción de la IA en la región. Argueta señala que los numerosos cambios en el contexto global y la ralentización de la economía global ha empujado a diversos sectores, entre ellos al sector privado, al diálogo para identificar soluciones. “Es importante que las políticas públicas y la definición de estrategias de las empresas puedan responder a los retos inminentes. Pero también es importante, y no se puede dejar de lado, la necesidad de identificar cuáles son aquellos factores que pueden impulsar el crecimiento y la productividad, pero sobre todo que ese crecimiento y productividad en el largo plazo beneficie a las personas”, apunta.