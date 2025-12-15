Los capitales mexicanos impulsan un nuevo apogeo del ladrillo español

En locales premium de Serrano, la avenida del lujo en Madrid, o en viviendas asequibles de barrios estudiantiles en la ciudad histórica de Segovia, los inversionistas mexicanos han tomado el palco principal del desarrollo inmobiliario español. De manera acelerada y creciente, están liderando participaciones en activos comerciales, residenciales y turísticos, atraídos por una economía estable en medio de las preocupaciones globales y por las referencias culturales compartidas.

A pesar de las rencillas enquistadas desde la época colonial, México fue en 2024 el país que lideró —y por mucho— la inversión latinoamericana en España, con 33.900 millones de euros (50,2% del total), según datos de ICEX-Invest in Spain y de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Esto ocurrió incluso cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que hizo su antecesor Andrés Manuel López Obrador, sostiene que la Corona española debe reconocer y disculparse por el daño infligido a México durante la Conquista, como paso indispensable para avanzar hacia una relación diplomática plena.

En segundo lugar, se ubicó Argentina, con una inyección de 10.568 millones de euros (15,8% del total), seguida por Brasil con 6.144 millones, Colombia con 6.022 millones y Uruguay con 3.606 millones de euros. Las firmas de inversión esperan que esta tendencia se sostenga como un faro en un clima de retóricas comerciales y geopolíticas que no esquivan ni a Europa ni a las Américas.

Luis Llaca, director Cross Border España–México de CBRE, una firma global de gestión patrimonial, explica que la compañía mantiene apuestas altas enfocadas en la intermediación para mexicanos que buscan activos revalorizables. “Hay una subida en los precios de las propiedades, acompañada de una baja en las tasas de interés, lo que anima al inversionista a apalancarse para invertir en inmuebles. Y, cuando a esto le agregas una demanda por estos productos, es decir que las marcas quieren estar en locales comerciales, se quiere comprar o rentar vivienda y que el turista está ocupando más hoteles, se genera una perspectiva para el inversor mucho más a mediano y de largo plazo”, detalla desde su base en Madrid.

Este movimiento no siempre ha sido recibido de manera positiva por los pobladores, especialmente los habitantes de barrios tradicionales que denuncian desahucios y encarecimiento de los alquileres, además de la sustitución de viviendas accesibles por unidades de lujo desarrolladas por fondos locales e internacionales. La noticia de la compra de una torre de oficinas en el centro de Madrid por parte de la marca mexicana Be Grand para convertirla en departamentos de alto costo desencadenó una ola de críticas entre los internautas en medio de una crisis habitacional.

España, una economía atractiva

Llaca perfila al mexicano que muda parte de sus acervos: en su mayoría son family offices que administran las finanzas de grupos familiares y que en el último par de años no se han sentido tan cómodos con mover capitales a Estados Unidos, ante la inestabilidad generada por la retórica del presidente Donald Trump. También está la clase media, que busca opciones de ahorro. Muchos de los compradores ya poseen viviendas en las principales ciudades españolas (con mayor interés en la capital) y ahora buscan inmuebles para hacer negocios, ya sea en locales en centros comerciales o supermercados, que han mostrado resiliencia incluso en crisis profundas. También en viviendas de varias gamas, que son tramitadas en el mismo idioma, con el mismo sistema decimal y que ofrecen calidad de vida y urbanismo. “El otro sector en retail es el high street, que es, como lo tenemos en México, en Masaryk, aquí está la calle de Serrano o la calle Ortega y Gasset. Son propiedades muy expuestas que, pues, ¿a quién no le gusta decirse dueño del local de Tiffany o del de Cartier? Eso le da mucho confort a cierto grupo de inversor mexicano”.

Según cifras de CBRE, la participación del capital latinoamericano en la inversión total del sector inmobiliario español creció un 3,7% en 2024, la cifra más alta registrada. Si bien el grueso de la actividad se concentra en Madrid, operan en otras ciudades que están tomando relevancia como Barcelona, Valencia, Málaga o Bilbao. De esta manera, México y Brasil se consolidaron el año pasado como los principales actores en el sector inmobiliario español, con inversiones de 1.003 y 340 millones de euros respectivamente, desde 2019, lo que representa cerca de tres cuartas partes del total transaccionado en ese periodo, agrega la firma.

Las perspectivas económicas para España se mantienen positivas, con un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) por encima de la media de la Eurozona y cercano a 2,9% al cierre del año, según analistas. Esto contrasta con el desempeño mexicano que, de acuerdo con el consenso general, no tendrá crecimiento debido a las preocupaciones surgidas por la política comercial de Estados Unidos, su principal socio. Estas dudas han lastrado las decisiones de inversión, especialmente en actividades productivas.

En medio de esta incertidumbre latente, se prevé que la economía mexicana sea la que menos crezca en Latinoamérica en 2025. “Economías como Estados Unidos, España y Portugal en Europa han sido más resilientes respecto a otras más sesgadas hacia la manufactura como Alemania y México”, señaló Felipe Juncal, economista para México y Latinoamérica del banco Citi.

“No quiero hablar de mala suerte, pero México se ha enfrentado a muchos shocks negativos como la incertidumbre y Trump”, añadió Julio Ruíz, economista en jefe de la entidad, resaltando que la revisión del TMEC del próximo año será crucial para calmar los sobresaltos. “Estamos esperando que esa incertidumbre se desvanezca y una vez que eso ocurra, creemos que empezaremos a ver que estas decisiones de inversión que se darán más hacia la segunda mitad del próximo año se mantengan hacia el 2027”.

En el otro lado del océano, el sector inmobiliario está prediciendo nuevas alzas, en medio de una escasa oferta de viviendas y el crecimiento demográfico. También por el atractivo que mantendrá el país para los inversionistas extranjeros. “Pero nadie está quemando las naves allá en México, para traerlas acá. Es muy difícil que alguien deje todo allá. Pero sí están diversificando sus patrimonios como lo harías en cualquier época. Cuando surge una economía boyante, te abre los ojos y te llama la atención”, concluye Llaca.