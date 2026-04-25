El Gobierno mexicano advierte que bloqueará las transmisiones piratas para el Mundial

Las medidas del Gobierno mexicano para combatir la piratería durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 no solo apuntan a la mercancía apócrifa que abunda en calles y mercados de Ciudad de México. Las transmisiones ilegales en línea de los partidos también están bajo la mira del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que ha anunciado que durante el torneo se encargará de monitorear y bloquear este tipo de sitios.

Las plataformas de streaming pirata ofrecen una vía gratuita para evadir barreras de pago y suscripciones y se han consolidado como una alternativa ampliamente utilizada en torneos locales e internacionales, por lo que se espera que el Mundial no sea la excepción. Recientemente, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) señaló que México mantiene altos niveles de piratería de contenido audiovisual y enfrenta problemas de coordinación institucional y sanciones poco efectivas.

Ante este escenario, el titular del IMPI, Santiago Nieto, ha anticipado que —a partir de un recurso que será discutido próximamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— el organismo podrá instruir la suspensión de sitios web infractores de derechos de autor. “Es una facultad del IMPI que ya ha sido declarada constitucional para poder bloquear los sitios de internet en donde se esté promoviendo piratería y donde se estén haciendo transmisiones de streaming de los partidos o de cualquier elemento que esté violando los derechos de propiedad intelectual”, señaló Nieto.

Algunas críticas a esta medida apuntan a la posibilidad de que se vulneren derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la neutralidad de la red. A esto se suma el problema de accesibilidad. No todo el contenido del torneo estará disponible de forma abierta, lo que limita el acceso para ciertos sectores de la población. De acuerdo con un informe de Nielsen elaborado en el marco del Mundial de Qatar 2022, la televisión abierta fue la opción más utilizada para seguir los partidos, con un 81% de preferencia entre la audiencia. Le siguieron las redes sociales, con un 72%, mientras que el 62% recurrió a servicios de televisión de paga.

Aunque en 2026 algunos encuentros se transmitirán en televisión abierta a través de Televisa (Canal 5) y TV Azteca (Canal 7), los derechos completos del torneo corresponden a ViX, de TelevisaUnivision. Además de requerir una suscripción vigente, la plataforma ha lanzado el paquete Pase Mundial 2026, que incluirá los 104 partidos, resúmenes extendidos, multicámaras y contenido exclusivo por un costo de 499 pesos mexicanos.

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