Cómo ver el Mundial en México, cuánto costará y qué partidos estarán en TV abierta

La próxima Copa del Mundo ofrecerá una cobertura sin precedentes mediante señales abiertas y servicios en línea, con diferentes esquemas de pago, horarios y opciones de seguimiento para cada aficionado

A dos meses y medio del inicio del Mundial 2026 de la FIFA, la gran incógnita para los aficionados mexicanos es cómo podrán verlo, en qué pantalla y a qué precio. La fragmentación de los derechos televisivos y el auge del streaming apuntan a un Mundial más accesible por vías digitales, pero también más enredado para el espectador promedio.

El modelo de derechos de la Copa del Mundo está diseñado para que el consumo digital deje de ser la alternativa y pase a ser el centro de la experiencia. La FIFA ha impulsado acuerdos que incluyen paquetes específicos de streaming y distribución en plataformas en línea, al tiempo que mantiene la televisión tradicional como escaparate de los partidos de mayor audiencia. En la práctica, esto significa que el aficionado en México tendrá que mirar más allá del control remoto: el teléfono, la tablet y las apps instaladas en la televisión serán tan importantes como los canales de siempre.

Qué se podrá ver gratis y qué de pago

Televisa transmitirá por televisión abierta, a través de Canal 5, partidos selectos en fase de grupos y eliminatorias (cantidad aún por confirmar), como los encuentros de la selección mexicana y la final. Por otro lado, TV Azteca transmitirá 32 partidos desde el canal 7, incluyendo también los juegos de la selección nacional, así como la inauguración y clausura del torneo.

Para los aficionados que no quieren perderse ningún detalle de la justa mundialista, la plataforma digital ViX, de TelevisaUnivisión, ha lanzado el Pase Mundial 2026, que ofrecerá los 104 partidos del torneo, resúmenes extendidos, multicámaras y contenido exclusivo. Para obtener este pase, es necesario realizar un pago único de 499 pesos y tener una suscripción vigente a ViX Premium durante el periodo de acceso. Por ahora, es la única alternativa para acceder a la totalidad del Mundial 2026 en México.

En paralelo, la FIFA ha empezado a abrir la puerta a acuerdos con plataformas globales de video, incluida YouTube. Esos acuerdos no sustituyen a los licenciatarios tradicionales, pero los complementan con transmisiones oficiales, clips y espacios de resumen de fragmentos para ver en móviles.

Qué partidos se jugarán en México

México albergará 13 partidos del Mundial 2026 en tres ciudades sede: Ciudad de México (Estadio Banorte, renombrado temporalmente Estadio Ciudad de México), Guadalajara (Estadio Akron, o Estadio Guadalajara) y Monterrey (Estadio BBVA, o Estadio Monterrey). Esta cifra incluye los tres duelos de fase de grupos de la Selección Mexicana como local, más fases eliminatorias tempranas.

Estadio Azteca (Ciudad de México)

El Estadio Azteca, en la capital mexicana, concentrará la mayor carga con cinco partidos: el inaugural el 11 de junio (México vs. Sudáfrica, Grupo A), otro de grupos el 17 de junio, el tercer juego de México el 24 de junio (vs. ganador repechaje UEFA Ruta D), un partido de dieciseisavos de final (30 de junio) y uno de octavos de final (5 de julio). El recinto se convertirá en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026).

Estadio Akron (Guadalajara)

El Estadio Akron de Guadalajara verá cuatro encuentros: dos de grupos, incluido el segundo de México el 18 de junio (vs. Corea del Sur), y dos más en fases tempranas, donde destaca un choque entre campeones mundiales (Uruguay vs España).

Estadio BBVA (Monterrey)

El Estadio BBVA, en Monterrey, tendrá cuatro compromisos mundialistas: tres de fase de grupos, incluidos el duelo del ganador del repechaje europeo ante Túnez y el Sudáfrica-Corea, además de un cruce de dieciseisavos de final entre el primero del Grupo F y el segundo del Grupo C, que llevará la fiesta futbolística al norte del país.

Calendario de partidos del Mundial 2026 en México