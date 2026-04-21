Apenas dos de cada diez mexicanos registran su celular a dos meses de vencer el plazo para no perder la línea

Desde el 9 de enero, los usuarios de telefonía móvil están obligados a registrar sus números de telefonía celular y vincularlos a su Clave Única de Registro de Población (CURP) o a un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para el caso de empresas o personas morales, sin embargo, hasta este fin de semana solo unos pocos han cumplido este requisito. Este lunes, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México dio a conocer que hay 30,2 millones de números móviles asociados a una identidad de persona física o moral. Esta cifra representa el 20,3% del total de líneas móviles registradas hasta el primer trimestre de 2025, el último registro oficial del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuando inició la administración de la actual CRT.

Norma Solano, presidenta de la CRT, informó del inicio de una campaña institucional para incentivar que los usuarios de telefonía móvil se acerquen a sus operadores privados y realicen la inscripción de su línea, con el fin de evitar delitos como la extorsión telefónica. “Confiamos en que todas las personas se van a registrar”, ha dicho la presidenta de la dependencia esta mañana, en conferencia de prensa.

Para lograr que los más de 148,2 millones de usuarios que cuentan con un número de telefonía móvil se registren antes del 30 de junio, la fecha límite que marca la ley, las compañías operadoras tendrían que documentar, por lo menos, a 1,5 millones de usuarios al día, según ha reconocido la propia Solano. “Confiamos en que las personas se van a registrar, no vemos un escenario en el que tengamos millones de líneas sin datos”, ha dicho Solano este lunes.

Telcel, el operador con más clientes en México, es de los que menos usuarios ha registrado en el padrón. Según las cifras de la CRT, hasta el momento la estadounidense AT&T es quien registra el 29% de los usuarios, mientras que Telcel, propiedad de América Móvil y con capacidad de más de 80 millones de clientes, solo registra un 19% de los 30 millones que han completado su registro.

El plazo será inapelable para los usuarios. “No tenemos considerada una prórroga en este momento, creemos que el registro se realizará de manera masiva con esta campaña, pero no queremos afectar a nadie”, señaló Solano.

De acuerdo con los lineamientos publicados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, en diciembre de 2025, las compañías de telefonía móvil deben disponer de una plataforma de gestión que permita que los usuarios puedan vincular su identidad con la línea telefónica. Cada persona podrá asociar un máximo de 10 líneas y sin límite para las personas morales. El registro puede hacerse de forma presencial, en los centros de atención de las operadoras, o virtual, a través de una página web o aplicación móvil.

“La obligación del registro de líneas no solo está en los lineamientos, está en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, mencionó la presidenta de la CRT este lunes. El registro, promovido por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, ha sido justificado como una medida para combatir delitos como la extorsión o el secuestro virtual. Entre julio y noviembre de 2025 se registraron 59.283 denuncias de intentos de extorsión telefónica.

Los usuarios que no realicen la vinculación de sus datos a la línea móvil que utilizan antes del 30 de junio no perderán su número, pero perderán el acceso a su servicio de telefonía y datos. Adicionalmente, los chips o nuevos números que se venden desde el 9 de enero deben estar ya asociados con un registro ante el Gobierno federal. “Las empresas lo único que resguardan es el nombre, la CURP y el número a asociar, no hay ninguna otra información que se almacene, no hay datos biométricos ni la identificación que se presenta, esta solo valida la identidad”, mencionó Solano.