Detenido en Cancún uno de los fugitivos más buscados de Europa

La policía mexicana y las Fuerzas Armadas detuvieron al narcotraficante húngaro János Balla alias Dániel Takács en Cancún (Quintana Roo). El arrestado era uno de los 10 prófugos más buscados en Europa, según ha informado este sábado Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad. El criminal centroeuropeo contaba con una ficha roja de Interpol y de Europol, según ha destacado el funcionario. También era buscado por las autoridades de Budapest por presuntamente coordinar una red de tráfico de cocaína y éxtasis, de acuerdo con el diario mexicano Reforma.

En un breve comunicado, el Gobierno ha afirmado que Balla se encuentra en custodia del Instituto Nacional de Migración “a fin de determinar su situación migratoria y dar continuidad a su proceso de deportación controlada hacia Europa”. El Ejecutivo no ha aclarado qué hacía y desde cuándo se encontraba dentro del territorio mexicano. El texto, sin embargo, sí ha destacado que su localización fue posible después de un “intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría”.

En el operativo participaron agentes de la Secretaría de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República (FGR) la Secretaría de Marina (Semar), el Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades de Quintana Roo. A pesar de tratarse de uno de los más importantes polos turísticos del país, el Estado sureño, en donde está enclavado Cancún, ha sido objeto del deseo del narcotráfico mexicano y de criminales internacionales. La presencia de este cóctel ha derivado en una crisis de seguridad en la región.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum, con Harfuch como cabeza visible de la estrategia de seguridad, ha redoblado en su apuesta por descabezar a los grupos criminales y colaborar con EE UU y otros países. De hecho, a inicios de abril fue detenido, también en Cancún, Remigio N, alias El Milo, presunto coordinador operativo y financiero del grupo delictivo Mafia cubano-americana. El arrestado cuenta con una orden de extradición de Washington por pertenecer a una banda que se dedica al traslado ilegal de migrantes hacia Estados Unidos. Un mes antes, las autoridades mexicanas capturaron a Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, en Culiacán, Sinaloa.