García Harfuch se reúne con el director del FBI en un nuevo acercamiento de seguridad entre México y Estados Unidos

El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, ha dado un paso más este miércoles en su agenda para rebajar las tensiones que México y Estados Unidos han vivido desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, a inicios del año pasado. García Harfuch se ha reunido este miércoles con el director del FBI, Kash Patel, para reafirmar la cooperación de las instituciones de seguridad de ambos países. La visita a las oficinas del FBI es el segundo acercamiento del secretario de Seguridad a las instituciones estadounidenses en apenas unos días, tras reunirse con el director de la agencia antidrogas del país (DEA), Terrance Cole, durante el fin de semana.

“Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos”, ha expuesto García Harfuch en un breve comunicado difundido en redes. Desde que asumió el cargo en octubre de 2024, García Harfuch ha viajado a menudo a Washington, la capital estadounidense, para trabajar las relaciones con diferentes agencias estadounidenses, en especial el FBI y la CIA, enfocadas en la seguridad interior y la inteligencia del país. El secretario federal ha indicado que la detención de varios de los objetivos más buscados por Washington y el arresto de otros tantos criminales que afectan a México han sido resultado del intercambio de información.

La visita de Omar García Harfuch a las oficinas de la DEA en Washington, el fin de semana, fue interpretada como la apertura de una nueva etapa entre México y la agencia antidrogas estadounidense, que vivió momentos críticos al sur de la frontera cinco años y medio atrás, por la detención en Los Ángeles de Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). La reunión con Cole ha pasado a ser un simbolo de un cambio de paradigma en la lógica de la lucha contra el crimen entre ambos países.

La relación entre ambos países ha estado marcada por una continua presión de Washington, que exige una reducción total del poder de los carteles, quienes, a su juicio, controlan México. El Gobierno de Donald Trump ha llegado a reiterar —a veces como ofrecimiento, otras como amenaza— la entrada de las fuerzas estadounidenses para tratar de aminorar el poder de los grupos criminales. La Administración de Claudia Sheinbaum ha mantenido un fuerte rechazo a esas ideas llegadas desde la Casa Blanca y ha insistido en el llamado al respeto de su soberanía. El Gobierno mexicano también ha tratado de calmar las aguas con Washington presentando cifras como la importante reducción de los homicidios dolosos o el arresto de grandes criminales buscados a ambos lados de la frontera.

El último gran ejemplo fue la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho, el gran líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a finales de febrero. El operativo, realizado por el ejército mexicano en Tapalpa, un municipio rural a unas dos horas de Guadalajara, en Jalisco, también contó con el apoyo de la inteligencia de Estados Unidos. Una semana atrás, México también presentó ante Washington a Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, detenido en Culiacán, Sinaloa. Estas capturas en territorio mexicano también han formado parte de las tensiones que han mantenido los dos países. Cuando México celebraba la detención de objetivos como El Mencho, Estados Unidos se daba el crédito por los resultados. García Harfuch ha afirmado este miércoles que las autoridades comprendidas en el Gabinete de Seguridad continuarán trabajando “para reducir la violencia en México, en cumplimiento” de las instrucciones de Claudia Sheinbaum.