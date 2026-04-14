¿Subirá el precio de la tortilla? Sheinbaum dice que no, pero la industria la contradice por la presión inflacionaria

La mandataria sostiene que se reunirá con los productores y vendedores de alimentos y advierte de que no permitirá que aprovechen los choques internacionales para subir precios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dirigió nuevas advertencias al sector privado este martes, en medio de una escalada de los precios al consumidor que muestra señales de persistencia. Como ocurrió con los gasolineros, esta vez el turno fue para los vendedores de tortillas, quienes han advertido de que se aproxima un encarecimiento del producto ante el alza de los insumos.

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, aseguró que, según un sondeo del gremio, se espera un aumento de entre 2 y 4 pesos por kilo de este básico de la dieta mexicana. En declaraciones a una emisora de radio local, López señaló que el precio se ha mantenido contenido de manera artificial durante tres años, en línea con los pactos entre el sector y el Gobierno federal. Como muestra de las brechas existentes, el precio puede variar significativamente dependiendo de los costos de transporte y combustibles, variando desde 22 pesos por kilo en la Ciudad de México a 32 pesos por kilo en Sonora.

“Dijo una persona que iba a aumentar el precio de la tortilla. No es cierto, no tienen ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo de la historia”, ha dicho la mandataria este martes en alusión a López.

“Ningún comercializador de productos puede aprovecharse de una situacion internacional para subir el precio de un producto”, ha añadido la presidenta. Maseca, una de las grandes productoras de harina de maíz del país, también oficializó esta semana un incremento de 450 pesos por tonelada, lo que representa aproximadamente 25 centavos más por kilo de harina.

Los informes recientes sobre la producción estadounidense de granos indican que la zafra de maíz y trigo alcanzará niveles récord, creando un entorno de alta oferta y mejores precios para los importadores, incluido México. No obstante, el sector sostiene que los costos operativos, como el encarecimiento de fertilizantes, combustibles y la inseguridad en las carreteras, están afectando sus estructuras.

La mandataria señaló que esta semana su gabinete económico se reunirá con productores y vendedores integrantes del convenio Maíz-Tortilla, un acuerdo impulsado por el Gobierno con harineros y tortillerías para estabilizar los costes. Este forma parte de una estrategia más amplia contra la inflación, el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que también está bajo revisión. Aunque estos mecanismos no fijan precios obligatorios, establecen compromisos voluntarios para contener incrementos y ofrecer precios preferenciales en zonas vulnerables.

La mandataria admitió en la víspera que las frutas y verduras –muy sensibles a los factores climáticos y a los precios de los enrgéticos– están impulsando al alza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que se aceleró en marzo en 4,59%, mostrando avances frente al 3,80% del año anterior.

La Administración busca contener los aumentos de los combustibles, afectados por el choque energético ante la escalada de tensiones en Irán. Y Sheinbaum ha reiterado sus advertencias de sanciones a los gasolineros que incumplan los acuerdos voluntarios sobre los precios de la gasolina y el diésel.

“Vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación, incluido lo que estamos haciendo en gasolina y diésel, que es un esfuerzo muy importante”, reiteró la presidenta.