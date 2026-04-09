La inflación en México se acelera un 4,59% en marzo ante el alza de los energéticos y el tomate

Los precios de los combustibles, así como de las frutas y verduras, encabezaron el aumento del indicador que da muestras de persistencia al alza

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) siguió con su tendencia al alza en la segunda quincena de marzo, mostrando encarecimiento en productos básicos como los jitomates, los energéticos o las taquerías. La inflación anual se ubicó en 4,59%, con avances significativos frente al 3,80% del año anterior.

El indicador está dando muestras de persistencia al alza. A tasa anual, el índice subyacente –que mide el aumento de los precios excluyendo los componentes más volátiles– creció un 4,45%, frente al 3,64% de marzo de 2025. Mientras, la inflación no subyacente aceleró un 5,05% anualizada, superior al 4,16% anterior.

Medido a tasa mensual, el INPC no subyacente creció un 2,46%, frente al -0,08% de marzo de 2025, lo que deja impactos considerables en los precios más expuestos a los cambios del entorno, como las frutas y verduras (10,75 %) y los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno (0,85 %). Asimismo, el índice aumentó 0,86% en marzo de 2026, respecto al mes anterior, con un alza quincenal de 0,14% en la segunda mitad del mes.

“En marzo de 2026, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: jitomate, transporte aéreo, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías, con incrementos en sus precios. En contraste, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga; el huevo; y la carne de cerdo disminuyeron”, detalló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su comunicado este jueves.

El precio del tomate, que ha sido afectado por problemas climáticos, se aceleró mensualmente un sustancial 42%. Los energéticos crecieron 1,06% y los billetes de avión 26,3%. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está utilizando los estímulos fiscales a los combustibles y la concertación de precios con los distribuidores para intentar contener los encarecimientos de cara a los consumidores, ante la escalada de las materias primas internacionales por el conflicto de Irán.

“La reciente crisis del petróleo supone un nuevo obstáculo para la inflación que, dependiendo de la duración e intensidad de la crisis y de las medidas fiscales de mitigación, podría llevar al banco central a adoptar una postura más conservadora en el corto plazo”, concluyó Alberto Ramos, analista del Goldman Sachs, en una nota al mercado.