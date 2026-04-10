William Maloney: “El shock del petróleo va a aumentar los costos para los negocios y familias mexicanas”

El economista en jefe del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe destaca que la incertidumbre arancelaria vinculada al TMEC ha frenado la inversión y ha complicado el nearshoring, lo que resta dinamismo a la economía

El shock de los precios del petróleo —“un insumo para toda la economía global”— presionará los costos que enfrentan los consumidores, empresas y manufacturas en México, advierte William Maloney, economista en jefe para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, en entrevista con EL PAÍS. El organismo multilateral presentó esta semana sus previsiones para el desempeño de las economías de la región, en las que destacó las trabas para el crecimiento derivadas de la volatilidad inflacionaria y la debilidad sostenida de la inversión.

En este contexto, la región atraviesa una fase de parsimonia, reflejada en una expectativa de crecimiento estancada en 2,1%, muy similar a la del año pasado, en un ciclo marcado por el efecto letárgico sobre los capitales generado por la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para México, uno de los más expuestos a las fluctuaciones de su vecino del norte, la previsión se ubica en 1,3% para 2026 y 1,7% para 2027, muy por debajo de las estimaciones oficiales cercanas al 3%.

Pregunta. ¿Cómo va a afectar el alza de los crudos internacionales, por la tensión en Irán, a la inflación en México?

Respuesta. La naturaleza de este shock —que vemos como un standard supply side shock (ruptura de la cadena de suministro)— del precio del petróleo, en teoría, puede ayudarle a México un poco. Pero como no es un exportador neto en este momento, probablemente aumentará los precios a los ciudadanos. Va a aumentarle los costos a los negocios y para las familias. Y una segunda ronda de inflación global, podría tener impactos de más largo plazo, primero, porque obviamente el aumento del petróleo se filtra a todos los productos, eventualmente llegará a plásticos y a todo lo demás. Va a crear costos de manufactura en México más altos, también. Y para combatir los efectos de esta inflación, aunque la Fed (Reserva Federal de los Estados Unidos) y los otros bancos centrales deberán analizar los precios de la energía y la comida, el informe más o menos fuerte sobre el empleo en los Estados Unidos la semana pasada generará una cierta resistencia a bajar las tasas de interés. Entonces, para todos los países de la región que están manejando sus pagos de su deuda y las industrias que están buscando recursos para invertir, esto generará un impacto negativo.

P. ¿Cómo se traduce esto para el resto de la región?

R. Para exportadores como Brasil y Argentina, si bien el valor de sus exportaciones va a subir, también lo hará el costo del combustible y eso implica políticas antiinflacionarias o más cargos fiscales para mantener esos precios no tan altos.

P. Similar a lo está haciendo México con sus estímulos fiscales para contener el alza de los combustibles.

R. Sí, exacto, pero eso se filtra. Es que, en cierta forma, es un insumo a toda la economía global.

P. Eso, añadido al efecto de la incertidumbre arancelaria y comercial que aún se mantiene, ¿cierto?

R. Ha habido un aumento fuerte en la incertidumbre alrededor del sistema internacional de comercio y, especialmente, para México. Obviamente, para México, el tratado de libre comercio con Canadá y con los Estados Unidos (TMEC) es sumamente importante, especialmente al norte del país. Se ha beneficiado mucho de este arreglo en los últimos años, aunque Estados Unidos y Canadá también. Es importante que ahora los empresarios de los Estados Unidos piensen en los tres países como un mercado de producción, pero también de consumo. Es muy importante para todos que el tratado de libre comercio se mantenga y creo que, dado el interés de los Estados Unidos, probablemente va a sobrevivir en alguna forma. Lo que me preocupa un poco es que la incertidumbre está bajando la inversión en México.

P. ¿El horizonte no mejora?

R. Si hace cinco años estábamos hablando de la mejora de todas las industrias de China en México, ahora eso es más complicado. No solamente por la incertidumbre del sistema, sino también porque se está empezando a mirar a los competidores de México, aunque es obvio que tiene la ventaja clara. Ahora la gran mayoría de la manufactura se hace en China, entonces el competidor es Vietnam. Así que, tenemos que pensar qué podemos hacer "behind the border" (políticas regulatorias internas) para hacer a México más atractivo. Obviamente, el problema de la violencia es clave, la seguridad, y surge en los informes como otro tipo de incertidumbre. Tenemos que seguir con la educación de nuestra mano de obra. Ahora Vietnam tiene calificación PISA (un estudio comparativo de evaluación de los resultados de los sistemas educativos), que mide los logros matemáticos y los niveles, no tanto en términos de graduados, sino de cómo las universidades trabajan con la industria. México está un poquito atrasado ahí. Además, hay problemas con la infraestructura. Sí, las rutas terrestres están listas, pero los puertos, no tanto. Hay mucha inversión qué hacer en infraestructura (...) Eso sería muy valioso porque identificamos algunos hotspots de alto potencial.

P. Y la reforma judicial, ¿qué rol ha ocupado en esa incertidumbre?

R. Obviamente, los inversores preferirían que no fuera así.

P. Destacan en el informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe que la región debería apoyarse más en su potencial energético para crear riqueza. ¿Cómo se traduce eso?

R. El punto es que nuestra matriz energética sigue siendo más verde que la gran mayoría de regiones en el mundo. Eso en sí es una ventaja comparativa que podemos aprovechar, especialmente si los países de Europa, por ejemplo, siguen con esos mecanismos de imponer aranceles dependiendo de los contenidos de carbón y tenemos exportaciones. Como México. La región sigue con una matriz bastante verde, incluyendo en cómo se produce petróleo. Y eso le da una ventaja comparado con los países asiáticos.