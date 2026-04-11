La batalla contra reloj para salvar Xochimilco, el gran filtro verde de Ciudad de México

El sistema lagunario y de pantanos de la capital está en riesgo. Varias iniciativas, incluyendo la de filtros con cabello humano e inyectar micronanoburbujas de oxígeno, buscan descontaminar el agua de los canales, hogar para los amenazados ajolotes

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Xochimilco fue alguna vez el huerto de lo que hoy es Ciudad de México. Pero el voraz crecimiento urbano de una de las ciudades más grandes del continente acabó por comérselo. El laberinto de canales se erige hoy como una isla rural en medio de la metrópoli, y su supervivencia está en constante amenaza. Entre humedales y barcas, decenas de personas resisten y buscan alternativas para garantizar la continuidad de los modos de vida ancestrales de la zona y de su mayor símbolo: el ajolote (Ambystoma mexicanum). La clave está en el agua.

Los ajolotes, anfibios endémicos de la zona, son sensores ideales para la calidad del caudal. Según los últimos censos, su población cayó de 6.000 ejemplares por metro cuadrado en 1998 a 36 en 2014. Luis Zambrano lleva décadas estudiando la especie y su deterioro poblacional.

El investigador de la UNAM atribuye el problema a tres factores. Además de la calidad del agua, pesan el aumento de carpas y tilapias invasivas, la urbanización y la pérdida del tejido agrícola. Para tratar de abordar los tres obstáculos, creó Chinampa Refugio, un proyecto con filtros de agua que aíslan las chinampas de los demás canales. Con esto, se convierten en un refugio con agua limpia para los ajolotes y están separados de las especies invasoras que se alimentan de sus huevos y crías.

Una chinampa es una isla artificial fijada con las raíces de ahuejotes. Esta singular forma de cultivo es Patrimonio de la Humanidad desde 1987, y está tan amenazada como el ajolote. La zona chinampera se divide en cinco áreas, principalmente agrícolas, y nueve embarcaderos turísticos.

Trabajo en la chinampa de San Gregorio, en Ciudad de México. Cedidas Matter of Trust

Para Lucio Usobiaga, la depreciación social de la profesión y la falta de renovación generacional son los mayores desafíos. El productor agroecológico empezó su trabajo en Xochimilco cuando buscaba surtir una tienda orgánica, pero años más tarde, con el negocio cerrado, sigue en la zona. “Me di cuenta de todo lo que hay, lo que se necesita, y me atrapó”, cuenta.

El cofundador de la iniciativa agroecológica Arca Tierra encuentra esperanza en quienes deciden mantener la tradición, pese a las complicadas circunstancias. La población se enfrenta al “abandono de las chinampas”, advierte. “Son el sustento de muchas familias, tanto los productores como las personas que consumimos los productos”, explica Refugio Rodríguez, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.

La investigadora trabajó en un proyecto para tratar suelos agrícolas con cáscara de naranja y café, junto con Usobiaga y otros productores. Ahora busca mejorar las condiciones en los canales: “El agua lleva una alta carga de microorganismos que, cuando hace calor, se van al ambiente”. Esto causa la proliferación de especies invasivas como el lirio acuático, que afectan a las nativas porque bloquean los rayos solares y reducen el oxígeno.

Para resolverlo, su equipo adaptó un sistema para inyectar micronanoburbujas de oxígeno desde las trajineras. Se instala un motor solar que bombea el agua por tuberías especiales, que la oxigenan, y regresa a los canales mientras las embarcaciones los recorren. Han colocado siete. “Queremos que las tecnologías tengan un beneficio social y ambiental”, argumenta la experta.

La solución no es la única alternativa creativa en la zona. Matter of Trust usa filtros con cabello humano para absorber contaminantes. Han colocado instalaciones cerca del embarcadero turístico Fernando Zelada y en una chinampa de San Gregorio, trabajando con don Agustín, un productor local, según explica Mattia Carenini, director del capítulo regional de la ong estadounidense.

Instalación de los filtros con cabello humano para absorber contaminantes. Cedidas Matter of Trust

Los filtros funcionan por la estructura del pelo. “Si lo vemos en microscopios, son como conitos de helado apilados”, explica. El amplio espacio entre conos permite alojar contaminantes. Los cabellos también pueden recoger metales pesados, que se enlazan a la queratina.

Carenini y su socia Constanza Soto, chilenos, aterrizaron en México de la mano de L’Oréal, uno de sus principales clientes. Iniciaron con dos cadenas de salones el año pasado. Hoy cuentan con casi una treintena en distintos estados.

La empresa depende de la asociación entre corporaciones, salones de belleza y comunidades. Los salones participan en un programa tipo club, por el que pagan un valor simbólico. También se involucran en la creación de filtros. “Ellos no solo son los que proveen la materia prima, sino que son más bien embajadores”, explica el director, y agrega que la recepción ha sido ideal. Su producto empata con las necesidades de comunidades con poco acceso a agua de calidad, como Xochimilco.

La zona se alimenta de cinco plantas de tratamiento, incluyendo la central de aguas residuales Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, que suministra el 80 % del líquido. Según explica Rodríguez, las instalaciones trabajan con una baja eficiencia. El producto final no tiene una alta calidad, pero se utiliza para la agricultura y la navegación en cerca de 180 kilómetros de canales.

“La población chinampera pide ayuda de manera explícita o silenciosa”, cuenta Usobiaga. Pero cree que muchas veces el apoyo llega de forma limitada. Especialmente cuando tiene que responder también a líneas de investigación u objetivos académicos. Asegura que, si bien existen académicos que han hecho mucho por la comunidad, los proyectos no consiguen transformaciones sistemáticas.

Vista aérae de la Chinampa Refugio, en Ciudad de México. Cedida Chinampa Refugio

Es por esto que el productor cree que las asociaciones privadas entre empresas, ONGs y la comunidad pueden suplir las faltas que dejan los proyectos académicos. “Tienen un enfoque más práctico. Un enfoque basado en resultados de la comunidad”, asegura.

El proyecto de Matter of Trust es un ejemplo de esto. Su financiamiento depende de grandes empresas que necesitan tratar aguas residuales. Para Carenini, esta asociación es fundamental: “Es compatible enseñarle la tecnología a una comunidad y vender esos dispositivos”. La patente está abierta y la organización promueve su proliferación, asegura.

Zambrano también siente preocupación por cuán alejados pueden estar los proyectos académicos de la comunidad en Xochimilco. Es por eso que ha buscado alternativas. Lo primero fue flexibilizar el diseño de los filtros, que llevaban piedra volcánica, grava y plantas. “Uno de los problemas fue que los criaderos dijeron que el mantenimiento era muy complicado”, asegura.

La libertad de diseño no es suficiente para fortalecer la propuesta desde la perspectiva agrícola. Para hacerlo, el equipo organiza colectas de fondos comunitarios para apoyar a los productores. Las campañas de crowdfunding se empatan con un tema educativo relacionado con los ajolotes. Además, creó la etiqueta Chinampa Refugio, que se negocia anualmente con los chinamperos. Aunque el despegue se ha quedado corto: “No estamos acostumbrados como consumidores a valorar este tipo de certificaciones”, lamenta.

“El objetivo final es incluso mucho más difícil que la etiqueta, porque lo que queremos es que haya un cambio de percepción en la sociedad”, dice Zambrano. “Buscamos la restauración de Xochimilco como un lugar cultural y ecológico de importancia para Ciudad de México, un lugar que es como las pirámides de Teotihuacán, pero vivas”.