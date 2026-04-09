Sheinbaum defiende los envíos humanitarios a Cuba: “No tenemos nada que esconder”

La presidenta asegura que se mantendrá la ayuda a la isla y que es “la mejor tradición diplomática” que ha tenido México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado este jueves que su Gobierno no tiene “nada que esconder” con respecto a los envíos humanitarios a Cuba. También ha reiterado que no tiene ningún problema en publicar toda la información sobre la venta comercial de combustible a la isla, una de las modalidades en las que el país enviaba crudo a La Habana hasta que, a inicios de año, el Gobierno de Donald Trump amenazó con imponer sanciones arancelarias a quienes suministren a La Habana con carburantes.

Sheinbaum ha vuelto a plantear este jueves que baraja alternativas para reanudar las entregas de carburantes por motivos humanitarios. “Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba, al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano”, ha resaltado la mandataria en su conferencia matutina. En ese mismo tono, ha negado que su Gobierno haya clasificado durante cinco años la información sobre las ayudas a Cuba, en referencia a la respuesta que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), vía transparencia, ofreció al periódico mexicano El Universal sobre mantener en reserva los detalles de los envíos humanitarios.

La cancillería afirmó, a través de un oficio, que La Habana ha pedido que se dejase de publicar esos datos porque “grupos antagónicos” al Ejecutivo de la isla han difundido “información falsa” al respecto. De acuerdo con el diario, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo solicitó que se mantuviese bajo reserva la información.

“Es falso. Cuba nunca ha pedido que reservemos la información”, ha desmentido la mandataria.

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