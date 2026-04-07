El 85, uno de los fundadores del Cartel Jalisco, se declara culpable en Estados Unidos

Erick Valencia Salazar, alias El 85, ha formalizado este martes un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos. El criminal mexicano, uno de los fundadores del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha declarado culpable de traficar cocaína al país norteamericano durante su audiencia en una corte federal de Washington.

El 85, quien figura también como el creador de Los Matazetas, un brazo del Cartel de Sinaloa, formó parte de la remesa de 29 narcotraficantes que el Gobierno mexicano envió a EE UU el pasado febrero, como parte de un acuerdo de cooperación internacional con Washington.

Valencia Salazar se suma a la lista de capos de la droga que han llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, como hizo recientemente Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del Cartel de Sinaloa junto con Joaquín El Chapo Guzmán. Esa fue la misma estrategia a la que recurrió Ovidio Guzmán, uno de sus hijos, quien se comprometió a colaborar con las autoridades norteamericanas en 2025. La audiencia de sentencia de El 85 está programada para el 31 de julio.

A diferencia de otros nombres mediáticos en el mundo del narco, Valencia Salazar ha mantenido un perfil en las sombras. El Gobierno mexicano no tiene constancia de su fecha y lugar de nacimiento. Según la ficha de detención en EE UU, el criminal tiene 42 años.

El 85 pisó dos veces prisión en México. La primera vez fue en 2012, tras ser detenido en una de sus casas de seguridad (pisos francos) en Zapopan, Jalisco. Cinco años después, obtuvo su libertad por orden de un juez que argumentó que hubo fallas en su proceso penal. Su segunda captura ocurrió en 2022 en Tapalpa, municipio de Jalisco en el que fue abatido El Mencho en febrero.

La poca información disponible sobre él da cuenta de su ascenso meteórico en el organigrama del crimen. A inicios de la década pasada, su figura cobró importancia en el mapa del narcotráfico con la creación de Los Matazetas. El grupo llamó la atención por su cruzada contra Los Zetas, una de las organizaciones más sanguinarias de la época. Fue también el exordio del actual Cartel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso del país.

Al 85 también se le asocia con la fundación del Cartel Nueva Plaza. Esta nueva aventura la inició después de romper con El Mencho, a quien acusó de haberlo traicionado. El Nueva Plaza declaró en 2017 una guerra frontal contra el CJNG en distintos territorios, sobre todo Jalisco.

Erick Valencia Salazar se encuentra en una prisión de Filadelfia (noreste de EE UU). Es el primer narcotraficante de los casi 100 que ha enviado México a Estados Unidos desde 2025 que ha logrado un acuerdo con las autoridades de ese país.