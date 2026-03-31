La vacunación contra el sarampión contiene la curva de contagios en México

La epidemia de sarampión que azota a México y que ha tenido su pico a mediados del pasado febrero empieza a remitir. El Gobierno ha asegurado que el registro de casos va a la baja, ya que han acumulado cuatro semanas con una disminución de los contagios. El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, ha señalado este martes que se han administrado 17,2 millones de vacunas en menos de dos meses, y que espera llegar a los 10 millones en los próximos días. Sin embargo, las autoridades advierten que no hay que bajar la guardia y mantener los esfuerzos de las campañas de vacunación para mantener la tendencia a la baja y controlar del todo el brote que ha llegado a todos los Estados del país.

La curva de contagios llegó a su punto álgido hace seis semanas, cuando el Informe Diario de la Secretaría de Salud reportó 1.188 casos nuevos confirmados y otros 614 en estudio. Sin embargo, en la última semana, los registros apenas muestran 219 casos nuevos. La campaña de vacunación ha ido a la par que los contagios, reforzando la entrega de dosis las últimas dos semanas de febrero cuando los casos alcanzaron su máximo y manteniendo un flujo constante de administración de vacunas, que en la última semana alcanzó dos millones de inyecciones entre la población. “Agradecemos a toda la población que se ha ido a vacunar, gracias a ellos hemos visto la reducción en la transmisión del sarampión”, ha destacado Clark en rueda de prensa.

Información en desarrollo...