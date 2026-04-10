Las carreras con menor demanda en la UNAM: más lugares que aspirantes en una veintena de programas

El edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 4 de enero de 2025.

La desinformación y la ubicación de los campus explican en parte por qué estas licenciaturas tienen las aulas medio vacías

Cerca de 200.000 aspirantes presentan cada año el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para cursar alguna de las 133 licenciaturas ofrecidas por la institución. En su mayoría, los aspirantes apuntan a carreras de alta demanda, como Medicina, Derecho o Administración. Sin embargo, también hay programas académicos que, en ciertos casos, no consiguen llenar un salón. En la convocatoria de 2025, casi una veintena de carreras ofrecidas por la universidad tenían más lugares disponibles que aspirantes inscritos.

Por ejemplo, la carrera de Etnomusicología tuvo un total de nueve aspirantes para 20 lugares disponibles, mientras que Desarrollo Territorial registró solo 18 aspirantes para los 36 espacios disponibles. Esto se debe, en gran parte, a un problema de falta de información y a la ubicación de los campus donde se imparten dichas carreras.

Las carreras menos solicitadas en la UNAM

Los datos publicados por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) recogen que las siguientes carreras tienen un menor número de aspirantes con relación al número de lugares disponibles:

Ciencia de materiales sustentables, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en Morelia: la convocatoria del año pasado ofrecía 44 espacios disponibles y aplicaron 37 postulantes.

Ciencias ambientales, también en Morelia: el año pasado, la licenciatura ofrecía 95 lugares por los cuales compitieron 49 personas. Este año, la UNAM ha disminuido la oferta a 40 plazas.

Ciencias ambientales en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, de Mérida, Yucatán: 50 lugares y 48 postulantes.

Ecología en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en Morelia: en 2025 ofreció 38 espacios por los cuales compitieron 35 aspirantes. En la actual convocatoria cuenta con 40 lugares.

Estudios sociales y gestión local, también en Morelia: 29 lugares para 23 postulantes en 2025. Este año la oferta se incrementó a 40 espacios.

Desarrollo comunitario para el envejecimiento, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, en Tlaxcala: en la convocatoria pasada ofreció 47 plazas para las que aplicaron cuatro personas. Este año la oferta se incrementó a 50 lugares.

Desarrollo territorial, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Guanajuato: 36 lugares y 18 postulantes.

Geografía aplicada, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yucatán: 23 lugares y cinco postulantes.

Etnomusicología, en la Facultad de Música: esta licenciatura ofrece 20 espacios, para los que se postularon nueve personas en 2025.

Lengua y literaturas modernas francesas, ofrecida por la Facultad de Filosofía y Letras: 37 lugares y 21 postulantes.

En la misma facultad, Lengua y literaturas modernas portuguesas ofrece 19 lugares para los cuales se postularon 12 personas.

Y para Lengua y literaturas modernas alemanas, se ofrecen 27 espacios que solo han sido solicitados por 15 personas.

Desarrollo y gestión interculturales, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León: 36 lugares, 26 postulantes.

Desarrollo y gestión interculturales, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida: 29 lugares, 20 postulantes.

Geohistoria, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en Morelia, Michoacán: en 2025 ofreció 29 sitios para los cuales aplicaron 11 personas. Este año ofrece 40 espacios.

Literatura intercultural en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia: 29 lugares y 25 postulantes en la convocatoria pasada. Este 2026 ofrece 40 sitios.

Historia del arte, ofrecida por la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia: 35 lugares y 26 aspirantes.

Geociencias, ofrecida por la Escuela Nacional de Estudios Superiores, en Mérida, Michoacán: en la convocatoria de 2025, contaba con 38 lugares disponibles, para los cuales compitieron 39 personas. Este año la licenciatura ofrece 40 plazas.

Por qué tienen poca demanda

La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM ha identificado diversos factores que explican por qué algunas licenciaturas tienen menor demanda. Entre ellos se encuentra la falta de difusión de los programas académicos, un posible desinterés por cursar las carreras, la desinformación y la percepción de que estas tienen poco futuro laboral. Asimismo, en la mayoría de los casos estos programas se imparten en campus que se encuentran fuera de Ciudad de México, donde se concentra la mayor demanda estudiantil.

El contraste con las carreras más demandadas

La brecha entre los programas señalados y las carreras de mayor demanda es notable. Medicina, Derecho, Psicología, Arquitectura y Cirujano dentista son algunas de las carreras de mayor demanda en la UNAM.

Por ejemplo, la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina cuenta con 176 lugares disponibles por los que en 2025 compitieron 16.507 personas. La relación es similar en las facultades Iztacala y Zaragoza. En la primera, más de 6.000 aspirantes compitieron por alguno de los 100 lugares disponibles; mientras que para la segunda, más de 4.000 aplicaron por uno de los 50 espacios.

Asimismo, 7.184 personas aplicaron por alguno de los 556 lugares en la Facultad de Derecho, mientras que para Arquitectura compitieron 5.571 aspirantes por uno de los 250 lugares en la Facultad de Arquitectura en 2025.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.