Una decisión arbitral de Katia Itzel García aviva las reacciones misóginas en el fútbol mexicano

“Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”, es la frase que se atribuye a Sergio Bueno, director técnico de Mazatlán, expulsado por un reclamo a la árbitra en el partido de la Liga MX contra Pumas

La tarea de árbitro de fútbol siempre será la más complicada y polémica. Nunca nadie quedará satisfecho con su proceder. Una decisión de Katia Itzel García en el partido que enfrentó a Pumas y Mazatlán por la fecha 14 de la Liga MX este domingo ha avivado las reacciones misóginas de colegas de la silbante, periodistas y algunos sectores de la afición mexicana. García, que hace apenas dos días fue designada para pitar como árbitra central en un Mundial varonil, ha sido cuestionada por haber cortado una jugada de peligro que favorecía a los Cañoneros de Sinaloa al finalizar el primer tiempo del encuentro. El técnico de ese equipo, Sergio Bueno, fue a reclamarle al centro de la cancha, lo que ocasionó su expulsión. De acuerdo con versiones de periodistas gráficos, al momento de abandonar el césped, el preparador habría manifestado presuntamente la siguiente afirmación: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”.

Según la fotógrafa mexicana Eloísa Sánchez, una de las primeras en denunciar esta agresión en la red social X, Bueno gritó esa afirmación al entrar al vestuario después de que García lo expulsara. Manuel Velásquez, periodista gráfico para la agencia Getty, confirma que fueron varios testigos los que oyeron y se sorprendieron por la frase misógina del técnico de Mazatlán. “Lo que gritó Sergio Bueno a la árbitra fue escuchado no solo por una reportera gráfica, sino por la mayoría de fotógrafos que estaban cerca de la acción. No solo fue una persona, como quieren darlo a saber, en forma tergiversada y tendenciosa, algunos comunicadores. Nuestra compañera Gina Sánchez también lo escuchó y reportó“, escribió en X René Tovar, director editorial de Récord.

De acuerdo con la propia García, en comunicación este lunes con Aristegui Noticias, el reglamento manifiesta que ningún entrenador puede acercarse, al medio tiempo o al finalizar el partido, para cuestionar una decisión arbitral. “Ese es el reglamento y una causal de expulsión. Yo quise dialogar con el señor [Bueno], pero sus actitudes y gestos corporales no dejaron tener un diálogo real. Rebasó la línea de respeto y se aplica lo que dice la norma: una tarjeta roja”, manifestó la árbitra.

Katia Itzel Garcia (derecha) en el estadio universitario, este domingo. Eloisa Sanchez (REUTERS)

Ni la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) o la Comisión de Árbitros se han pronunciado sobre el caso, ni tampoco han dado a conocer en detalle cuál fue el intercambio entre García y Bueno al terminar el primer tiempo que ocasionó la expulsión del director técnico. Tampoco se ha referido al tema el equipo de Mazatlán, que perdió el enfrentamiento contra los universitarios por 3 a 1. El único que hizo mención a la expulsión fue Alejandro Mercado, auxiliar de Bueno, quien al finalizar el partido, en conferencia de prensa, dijo este domingo que no tenían mucho que decir respecto a las decisiones arbitrales. “Si en el medio en el que estamos no podemos tener comunicación, lo que le pasó al profesor Sergio al salir expulsado, y estamos cerrados a una comunicación, entonces ¿cómo nos ponemos de acuerdo?”, manifestó.

García ha dicho que todos somos humanos y nos equivocamos, sobre la situación de gol que fue cortada durante su arbitraje, y que respeta si la vieron como un error de apreciación de su parte. Sin embargo, recalcó que eso no quita que una persona quiera rebasar las líneas de la legalidad y el respeto, como considera que pasó al finalizar el primer tiempo.

Las redes han encendido el debate y las opiniones son diversas. Fernando Guerrero, exárbitro FIFA y analista en TUDN, tachó el actuar de García como una “vergüenza” y se burló con ironía de aquellos periodistas que denunciaron misoginia por parte de Bueno contra su colega, como David Faitelson, quien ha manifestado en redes sociales que la Comisión Disciplinaria de la FMF está obligada a investigar el aparente insulto. “No podemos volver a los tiempos del machismo en un campo de futbol. Es inadmisible”, escribió en X.

A lo que Francisco Chacón, exárbitro mexicano internacional para la FIFA y quien se dedica a comentar el trabajo de sus colegas en X, respondió a Faitelson para decirle que el tema de género no tiene nada que ver y aprovechó para cuestionar la capacidad de la árbitra: “Katia Itzel no la tiene. Es la primera vez en la historia que un árbitro va a un Mundial con menos de 40 partidos en Primera División, en la liga que quieras y del país que me digas. Aunado a eso, es de los árbitros peor evaluados en la Liga MX. En pocas palabras, si ella fuera hombre, por su capacidad, no tendría la más remota posibilidad de ser árbitro FIFA, mucho menos ir a un Mundial, que por cierto va de suplente. El único titular por México es César Ramos”, respondió en su cuenta de X.

Katia Itzel García durante el partido entre Mazatlán y Pumas, el 12 de abril. Alex Cruz (EFE)

García ha manifestado si todos los errores arbitrales son cuestionados de la misma forma o si vale más un error de una árbitra, “por ser árbitra y por ser mujer”. “Soy una persona que cree mucho en el sentido de la justicia. Sí es algo que se tiene que poner sobre la mesa, que se tiene que nombrar. No le vamos a poner nombre y apellido, ya que estamos hablando de una acción que se generaliza no solo con él [en referencia a Bueno], sino con medios deportivos, con analistas, pseudocomentaristas, en redes sociales. Más allá de tirarme y decir ‘me retiro’, me da fuerzas para seguir”, ha aclarado en la misma entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

García llegará a la cita mundialista consolidada como una de las árbitras mejor evaluadas a nivel internacional. Considerada la sexta mejor del mundo, el año pasado dirigió 12 partidos en la Liga MX: seis en el torneo Apertura y seis en el Clausura. Además, se convirtió en la primera mujer en arbitrar un encuentro de Liguilla. Su lugar en la Copa del Mundo será su debut en un torneo varonil, aunque la silbante ya ha participado en la Copa Mundial Femenil de 2023 y la Champions Femenil de este año.

“El respeto no se negocia y lo merecemos todos como seres humanos. Ha costado mucho ver a una mujer al frente dirigiendo un partido de fútbol. Por muchos años no hubo esa figura. La única que lo logró fue Vicky Tovar y estamos hablando de que fue hace 20 años y uno de los motivos por los que se retiró fueron por los ataques en la esfera futbolista”, dice García.