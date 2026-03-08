La marcha del 8M en Ciudad de México: hora, ruta y puntos de salida

Marchar por el Día de la Mujer en Ciudad de México, en marzo de 2023.

El Día de la Mujer reunirá a miles de manifestantes en las calles de la capital para exigir igualdad y justicia

El 8 de marzo se conmemora la lucha por la igualdad y la justicia para las mujeres en todo el mundo. Establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, el Día Internacional de la Mujer busca visibilizar los derechos de las mujeres de todo el mundo. En México, la movilización adquiere especial relevancia ante pendientes históricos como la violencia feminicida y la despenalización del aborto en todo el territorio nacional.

A qué hora comienza la marcha del 8M

Los horarios pueden variar según la organización; sin embargo, la convocatoria general es a las 11.30, con inicio del recorrido alrededor de las 12.00 rumbo al Zócalo. Algunas movilizaciones comenzaron desde las 9.00. Las coordinadoras recomiendan verificar previamente la logística de cada contingente, ya que existen bloques específicos para las madres buscadoras, las personas con discapacidad, entre otros grupos.

Ruta y puntos de salida

Diversas organizaciones y grupos feministas han convocado en distintos puntos de encuentro desde los cuales partirán hacia el Zócalo capitalino. Estos incluyen:

La Glorieta de las Mujeres que Luchan, de este punto saldrá el contingente principal a las 11.30

El Monumento a la Revolución

La Fuente de la Diana Cazadora

El Ángel de la Independencia

El Monumento a la Madre

Durante la jornada, la manifestación recorrerá las avenidas emblemáticas de la capital como Paseo de la Reforma, avenida Juárez y distintas calles del Centro Histórico.

Calles cerradas

A partir de las 11.30, estará cerrada avenida Paseo de la Reforma, avenida Juárez, avenida 5 de Mayo, avenida de la República, la intersección entre Insurgentes y Reforma y la zona centro del Eje Central. Los automovilistas pueden tomar Circuito Interior, avenida Chapultepec y avenida Congreso de la Unión como alternativas.

Recomendaciones para participar de forma segura

Para asistir a la Marcha del 8M, se sugiere una serie de previsiones básicas para garantizar una participación segura y cómoda. En cuanto a la vestimenta, se recomienda usar gorra, gafas y bloqueador para protegerse del sol, así como ropa ligera y calzado adecuado para una caminata prolongada.

Lo ideal es llevar lo indispensable: agua, un refrigerio ligero, identificación oficial y una mochila pequeña. Mantener el teléfono con carga suficiente, o bien, llevar una batería portátil de respaldo para permanecer comunicado en todo momento.

En caso de asistir sin compañía, la recomendación principal es integrarse a alguno de los contingentes organizados. La Marcha del 8M no es únicamente una protesta: es también un espacio de encuentro colectivo, memoria histórica y exigencia frente a los desafíos que aún enfrentan las mujeres en México y en el mundo.

