Las Panas, un proyecto para amasar autonomía frente a la violencia de género

Los talleres permiten a las participantes recibir apoyo psicológico grupal a la vez que se instruyen en técnicas de pan artesanal

Entre olor a pan recién horneado, en un taller de la colonia Tránsito en la Ciudad de México, la asociación civil Las Panas Cohesión Cocción busca combatir la violencia de género, enfocándose en mujeres de escasos recursos. Su modelo de acompañamiento plantea la creación de redes de apoyo entre mujeres, actividades de ayuda psicológica grupal e individual y enseñanza de técnicas de pan artesanal.

En los talleres de Amasando Autonomías, las mujeres no solo aprenden técnicas de panadería para el autoconsumo o venta, sino que también se llevan a cabo diversas actividades de reflexión, escucha y acompañamiento mientras el pan leuda o termina su cocción. El círculo se completa cuando las participantes tienen la oportunidad de realizar prácticas en panaderías aliadas o en el local de la asociación.

Las Panas también realizan amasadas colectivas periódicas, donde invitan a vecinos del barrio, sin distinción de género, a sumarse a una jornada de creación de pan, comida compartida y diálogo e integración.

“Justamente lo que decimos que pasa en el pan es alquimia de tomar los ingredientes, mezclarlos y transformarlos. Realmente pasa con las mujeres, pasa con nosotras”, señala la fundadora y directora de la asociación civil, Rosalía Trujano Ortega.