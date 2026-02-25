La Fiscalía de Puebla confirma que el triple homicidio en la Sala de Despecho fue una confusión de una célula del Cartel Jalisco

El Ministerio Público ha atribuido la balacera al grupo criminal Operativa Barredora y ha explicado que el objetivo era alguien con vínculos al crimen organizado que se movilizaba en un vehículo similar

La Fiscalía de Puebla ha dado a conocer que el triple homicidio que se perpetró en el bar Sala de Despecho, en la exclusiva zona de Angelópolis, en la capital del Estado, fue por una confusión. La hipótesis inicial sobre un ataque directo que ocasionó la muerte de Giselle Ortiz Carreto, Joaquín Wirth y Emmanuel Campaña, a quienes presuntamente se les vinculó con el crimen organizado, ha sido descartada este miércoles en conferencia de prensa. El Ministerio Público ha atribuido el crimen a un error de los sicarios de la Operativa Barredora, una célula criminal perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información de Jorge Alfredo Mena Villaseñor, titular de la Coordinación de Homicidios Dolosos, el ataque se produjo a las dos de la mañana del 14 de febrero, cuando cuatro personas, al salir del bar, se disponían a abordar una camioneta Mercedes Benz, color blanco, y fueron atacados con 29 disparos con armas de fuego, calibre 9 milímetros, por cuatro sicarios en motocicletas. Solo Enrique Solá, el cuarto tripulante, sobrevivió a la agresión. Una primera hipótesis de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal sugería que el ataque armado respondía a una rencilla entre miembros del crimen organizado. Las pesquisas posteriores sugerían que la agresión fue planificada contra una de las víctimas con un mes de anticipación, pero el Ministerio Público ha revelado ahora que las víctimas no eran el objetivo.

Los agresores pretendían eliminar a una persona que viajaba en una camioneta blanca de características similares. Mena Villaseñor ha aclarado que el móvil sí fue un ataque dirigido, pero contra alguien vinculado a otra organización criminal con la que la Operativa Barredora mantiene una disputa, aunque ha evitado dar más detalles para no afectar el proceso judicial.

Horas más tarde del mismo 14 de febrero, cuatro hombres, Gabriel N, Héctor Hugo N, Edwin N y Brayan N, fueron detenidos tras un operativo de la SSP que incluyó el uso de drones, cámaras de vigilancia y un helicóptero.

Sobre la situación jurídica de los implicados —entre ellos un adolescente—, el portavoz del Ministerio Público poblano ha dado a conocer que un juez calificó de legal la detención y los ha vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Respecto al posible autor intelectual y otros involucrados en el crimen, la Fiscalía ha indicado que las investigaciones continúan abiertas y no descartó más detenciones. En las últimas semanas, medios locales especularon, sin una confirmación oficial por parte de las autoridades estatales, sobre el motivo del ataque. En algunas versiones señalaron que la agresión fue planificada contra Wirth, mientras que otras apuntaron a uno de los heridos. Desde entonces, familiares de las víctimas se han posicionado exigiendo justicia y defendiendo la inocencia de sus allegados.