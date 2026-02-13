Atacado un convoy de autoridades cerca del rancho de la familia Aguilar en Zacatecas

Las autoridades del Estado de Zacatecas han informado la noche de este jueves del ataque a un convoy que circulaba cerca del rancho El Soyate, propiedad del cantante mexicano Pepe Aguilar. Vehículos de la policía estatal y de las Fuerzas Armadas conformaban el convoy cuando se abrió fuego contra ellos. Rodrigo Reyes Mugüerza, el secretario de Gobierno del Estado, ha confirmado el ataque contra las autoridades en el municipio de Villanueva. Reyes aseguró que Pepe Aguilar no se encontraba en el lugar del ataque.

Reyes ha dado a conocer en las redes sociales que el ataque no ha dejado no se registró muertes de militares ni policías, aunque no dio información sobre la condición de los presuntos agresores. El funcionario aseguró en un video que se detuvieron algunos de los presuntos responsables de la agresión.

Las autoridades repelieron el ataque y solicitaron a la ciudadanía evitar la zona por el operativo de seguridad que busca al resto del grupo de atacantes. Este viernes la vocería de la Mesa de Construcción de Paz dará más información sobre el hecho.