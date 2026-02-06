México admite que está en la búsqueda de una vía para reenviar petróleo a Cuba sin ser sancionado por Estados Unidos

Mientras Cuba agoniza ante el bloqueo de envíos de petróleo, México busca una forma de reanudar las expediciones de sus buques a la isla, interrumpidos a mediados de enero ante las amenazas arancelarias del estadounidense Donald Trump. “Estamos en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba. Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”, ha asegurado la presidenta, Claudia Sheinbaum, este viernes en rueda de prensa. El Gobierno mexicano mandará de momento —durante este fin de semana o el lunes— alimentos y otros insumos que ha solicitado la Embajada de Cuba en México.

Sheinbaum ha asegurado que no ha estado en contacto con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para hablar de las necesidades de la isla. De momento, todas las comunicaciones para ajustar la ayuda humanitaria y evaluar el reenvío de petróleo se están llevando a cabo entre la Embajada cubana en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Si es necesario, sí [nos comunicaremos con Díaz-Canel], hasta ahora no hemos planteado esa posibilidad”, ha apuntado la presidenta.

México se había convertido en el principal proveedor de petróleo de la isla después de que Estados Unidos capturara a Maduro y pasara a gestionar el petróleo de Venezuela. Pese a que los envíos mexicanos eran poco frecuentes y representaban una quinta parte de lo que necesita Cuba para mantener el abastecimiento energético, Pemex interrumpió el suministro a La Habana hace tres semanas ante la creciente tensión con Estados Unidos, ya agravada por la crisis de seguridad en México y las negociaciones sobre el TMEC. Unos días después, Trump declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y anunció aranceles para cualquier país que le proporcione petróleo.

Sheinbaum, sin embargo, ha indicado que México suministraba petróleo a la isla a través de los contratos de Pemex y también por la vía humanitaria, por la que se envían en paralelo alimentos. Ante la nueva amenaza de Estados Unidos, su equipo está negociando con su contraparte en Washington para que la entrega de hidrocarburos se pueda reanudar ante un periodo de escasez inminente que asfixia a los cubanos, quienes deben hacer filas de hasta 15 horas por 40 litros de combustible para sobrevivir a los apagones.

Trump ha indicado que se le hizo una petición expresa a Sheinbaum para que interrumpiera estos cargamentos de petróleo a Cuba. “Cuba vivía del dinero y el petróleo de Venezuela, y nada de eso está llegando ahora. Y luego, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena. Yo le dije a ella: ‘Mira, no queremos que envíen petróleo allá’, y ella no está enviando petróleo”, dijo el estadounidense a la prensa. Sin embargo, la presidenta de México niega que ese tema se abordara en última llamada telefónica que tuvo con el republicano. Aunque sí admite que la cuestión que incomoda a ambos países se habló en la conversación que tuvo el secretario de Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.