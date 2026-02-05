El Banco de México celebra 100 años con el lanzamiento de un billete conmemorativo

El Banco de México celebra el centenario de su fundación con el lanzamiento de un billete conmemorativo inspirado en la historia de la institución y de su sede, el mítico edificio art déco que se levanta en el corazón de Ciudad de México y alberga sus oficinas centrales. Creado en 1925 como un mandato incluido en la Constitución de 1917, el Banco Central se encargó de poner en marcha un sistema monetario único tras la convulsa etapa revolucionaria caracterizada por la emisión de monedas regionales de distintos bandos. Desde entonces, coleccionistas de todo el mundo persiguen algunas de las monedas y billetes diseñados por Banxico.

En la cara frontal, el billete muestra la fachada principal del edificio del Banco de México, de columnas jónicas y ventanales con arcos de medio punto. Construido entre 1903 y 1905 por Theodore William Emile de Lemos y Gonzalo Garita y Frontera, el conjunto fue planificado originalmente para ser la sede de la Mutual Life Insurance Company de Nueva York en Ciudad de México, dos décadas antes de convertirse en la sede del Banco Central. A los costados aparecen los rostros del conjunto escultórico que se levanta sobre la entrada principal creado por el escultor Manuel Centurión, con un hombre y una mujer que simbolizan el trabajo y la abundancia. “La combinación de estos elementos pretende representar el orden y la solidez que a lo largo de un siglo han consolidado al Banco Central como una institución de excelencia en el cumplimiento de sus funciones”, explica Banxico en un comunicado.

En la parte trasera, de diseño vertical, aparece la bóveda del edificio principal con billetes y monedas alrededor. Los extremos están bordados por un sol creado por el muralista mexicano Fermín Revueltas, a quien le fue encomendada una serie de vitrales para decorar el edificio principal que no se concretaron tras su muerte. Sobre la bóveda aparece el logotipo del centenario del Banco de México y la silueta del mapa de la república mexicana.

El billete, presentado por el Banco Central a través de un video, es un espécimen conmemorativo y no una moneda de curso legal, por lo tanto carece de valor nominal. Aunque el anuncio causó confusión en redes sociales, el Banco de México no ha especificado la fecha del lanzamiento, ni tampoco si pondrá en circulación un billete similar con alguna denominación que funcione como medio de pago. En agosto de 2025, Banxico presentó una serie de monedas conmemorativas de plata a propósito de su centenario, además de billetes con valor nominal de 50, 100, 200 y 500 y 1.000 pesos idénticos a los de la familia G que circulan actualmente, pero que incluyen la leyenda “100 Aniversario 1925-2025” en la parte superior izquierda.