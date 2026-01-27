Préstamos ISSSTE 2026: nuevos créditos sin sorteo, requisitos y montos máximos para los derechohabientes

La institución elimina los sorteos para la asignación de créditos, que pasa a ser de manera directa con nuevos requisitos y montos actualizados

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha implementado en 2026 un cambio sustancial en su programa de préstamos personales. A partir de este año, los créditos se asignarán de manera directa y semanal, eliminando el tradicional sistema de sorteos que durante años ha limitado el acceso al financiamiento para miles de derechohabientes.

Esta modificación ha sido confirmada por el titular del organismo, Martí Batres Guadarrama, quien ha señalado que el nuevo esquema busca fortalecer la transparencia, la eficiencia y la accesibilidad del trámite para los trabajadores activos, jubilados y pensionados que se encuentran afiliados al instituto.

El final de los sorteos y el nuevo esquema de asignación

A partir de enero de 2026, los préstamos personales del ISSSTE han dejado de asignarse mediante rifas electrónicas. En su lugar, las solicitudes se revisan de forma semanal y los recursos se otorgan a quienes cumplan con los requisitos establecidos y conforme a la disponibilidad presupuestal.

La asignación se lleva a cabo cada lunes, o el siguiente día hábil, lo que permite reducir los tiempos de espera, evitar intermediarios y dar mayor certeza a los solicitantes de los préstamos. El instituto ha precisado que el sorteo solo se usará de forma excepcional en caso de sobredemanda.

Los tipos de préstamos y los montos máximos disponibles

El ISSSTE ofrece diversas modalidades de crédito en 2026, con montos que varían según el tipo de financiamiento elegido. El préstamo ordinario y el de turismo social permiten solicitar cantidades que van de los 30.000 a los 50.000 pesos.

Para quienes requieren préstamos mayores, la opción para bienes de uso duradero otorga entre 206.367 y 240.762 pesos. Por otro lado, el crédito especial permite acceder a recursos que van de los 137.578 a los 206.637 pesos. En el caso de financiación para la adquisición de vehículos, el monto máximo es de 275.156 pesos.

Por último, el ISSSTE ofrece un préstamo extraordinario para personas damnificadas, que otorga un monto fijo de 40.000 pesos, disponible también para pensionados del instituto.

Los requisitos para solicitar un préstamo ISSSTE en 2026

Para acceder a cualquiera de los financiamientos que ofrece el ISSSTE, el solicitante deberá contar con un mínimo de seis meses más un día de afiliación al régimen de la Ley del ISSSTE. Es indispensable no tener deudas vigentes con el instituto derivados de créditos anteriores.

De cumplir con estos lineamientos, el trámite inicia en línea a través del portal oficial asissste.issste.gob.mx/, en donde es necesario ingresar al apartado de Económicas y seleccionar el tipo de préstamo que se desea solicitar.

Trámite y documentación requerida

Una vez asignado el préstamo, el solicitante deberá continuar con su proceso en la Oficina Virtual del ISSSTE y, posteriormente, acudir a la Subdelegación de Prestaciones que le corresponda. En estas oficinas deberá presentar, en original y copia, el último comprobante de pago de nómina, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y un estado de cuenta bancario.

Se recomienda seleccionar cuidadosamente el tipo de préstamo, ya que una vez asignado no es posible modificar ni el monto ni el plazo de pago. Las asignaciones de los préstamos se realizarán de manera regular todos los lunes, consolidando así un modelo de crédito más directo y accesible para los derechohabientes en 2026.

