México
NARCOTRÁFICO

Quiénes son los 37 presos trasladados a Estados Unidos por delincuencia organizada

El Gobierno mexicano ha informado que entre los traslados había “narcoterroristas” como Ricardo González Sauceda, líder regional del Cártel del Noreste

México -
Ir a los comentarios

Omar García Harfuch ha informado que 37 presos mexicanos serán trasladados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas a diferentes puntos de Estados Unidos, bajo el compromiso de que la justicia estadounidense no solicite la pena de muerte. Entre los delincuentes que se encuentran en la lista aparecen Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, líder regional del Cártel del Noreste; también se encuentra Armando Gómez Núñez, conocido como el Delta I o Pedro Inzunza Noriega, El señor de la silla, conocido como el segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva. En total, van 92 presos que el gobierno mexicano entrega a su vecino del norte.

Ricardo Cortez Mateos (a) Billetón

Delito: tráfico de drogas

Fidel Félix Ochoa, 'Don Fido'

Delito: tráfico de drogas

Óscar Eduardo Hernández Flores, 'O'

Delitos: tráfico de drogas y lavado
de dinero

Luis Alonso Navarro Quezada, 'Pez'

Delitos: tráfico de drogas y lavado
de dinero

Eliezer David Seas Centeño, 'El Picho' y/o 'Cerebro'

Delitos: tráfico de drogas

Juan Pedro Saldívar Farías, 'Z-27” y/o 'El Orejón'

Delitos: tráfico de armas y drogas

Daniel Alfredo Blanco Joo, 'El Cubano'

Delitos: tráfico de drogas y lavado
de dinero

Carlos Alberto Guerrero Mercado, 'El Químico'

Delitos: tráfico de drogas y lavado
de dinero

Jair Francisco Patrón Tobías, 'H4' y/o 'Crixus'

Delito: tráfico de drogas

Guillermo Isaias Pérez Parra

Delito: tráfico de drogas

Manuel Ignacio Correa alias 'El Argentino'

Delito: lavado de dinero

Yahir Alejandro Lujan Rojo, 'Rojo'

Es investigado por la Corte de Arizona en Estados Unidos

Lucas Anthony Mendoza, 'T'

Delitos: tráfico de drogas y lavado
de dinero

Eliomar Segura Torres, 'Helio'

Delitos: conspiración para el lavado
de dinero

Eduardo Rigoberto Velasco Calderón

Delitos: lavado de dinero

Francisco Arredondo Colmenero, 'Pancho'

Delito: tráfico de personas

Gustavo Alfonso Castro Medina

Delitos: tráfico de armas y drogas

Luis Carlos Dávalos López

Delitos: tráfico de drogas y
personas

Roberto González Hernández, '04'

Delitos: tráfico de armas, drogas y
personas

Heriberto Hernández Rodríguez, 'Negrolo'

Delitos: tráfico de drarmas, drogas
y lavado de dinero

Daniel Manera Macías (a) “Danny”. Se localizó como Daniel Menera Sierra, 'Danny' y/o 'Michoacano'

Delito: tráfico de drogas

María del Rosario Navarro Sánchez, 'La Señora' o 'La Chayo'

Delitos: tráfico de armas y de personas, distribución de narcóticos, contrabando de dinero en efectivo y apoyo material para el terrorismo

Humberto Rivera Rivera, 'Chato' y/o 'Don' y/o 'El Viejón'

Delito: tráfico de drogas

Ricardo González Sauceda, 'Comandante Ricky' y/o 'Mando R'

Delitos: Homicidio doloso, terrorismo, privación de la
libertad, delitos contemplados en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, y daños a terceros

Juan Carlos Alonso Reyes

Delitos: tráfico de drogas

Juan Pablo Bastidas Erenas, 'Payo'

Delitos: tráfico de drogas

Pedro Inzunza Noriega, 'Sagitario' y/o 'Señor de la Silla'

Delitos: narcoterrorismo y tráfico
de drogas

Abraham Macías Mendoza, 'Don Abraham'

Delito: tráfico de personas

Julio César Mancera Dozal, 'La Tortuga'

Delito: tráfico de drogas

Rodrigo Pérez Mezquite, 'Don Rodrigo'

Delitos: tráfico de personas

José Luis Sánchez Valencia, 'Chalama' y/o 'Chalaman'

Delito: tráfico de drogas

Jorge Damián Román Figueroa, 'Soldado'

Delitos: tráfico de armas, drogas y
personas

Armando Gómez Núñez, 'Máximo' y/o 'Delta 1' y/o 'MacGyver'

Delito: tráfico de drogas

Hernán Geovani Ojeda Elenes, 'Inge'

Delito: tráfico de drogas

José Pineda Pérez, 'Pretty Boy' y/o 'JP'

Delitos: tráfico de drogas y lavado
de dinero

José Gerardo Álvarez Vásquez, 'El Indio'

Delito: tráfico de drogas

José Torres Espinosa, 'Big Joe'

Delito: tráfico de drogas

