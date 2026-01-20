Quiénes son los 37 presos trasladados a Estados Unidos por delincuencia organizada

Algunos de los 37 narcotraficantes que México extraditados a Estados Unidos, este martes.

El Gobierno mexicano ha informado que entre los traslados había “narcoterroristas” como Ricardo González Sauceda, líder regional del Cártel del Noreste

Omar García Harfuch ha informado que 37 presos mexicanos serán trasladados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas a diferentes puntos de Estados Unidos, bajo el compromiso de que la justicia estadounidense no solicite la pena de muerte. Entre los delincuentes que se encuentran en la lista aparecen Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, líder regional del Cártel del Noreste; también se encuentra Armando Gómez Núñez, conocido como el Delta I o Pedro Inzunza Noriega, El señor de la silla, conocido como el segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva. En total, van 92 presos que el gobierno mexicano entrega a su vecino del norte.

Ricardo Cortez Mateos (a) Billetón Delito: tráfico de drogas Fidel Félix Ochoa, 'Don Fido' Delito: tráfico de drogas Óscar Eduardo Hernández Flores, 'O' Delitos: tráfico de drogas y lavado

de dinero Luis Alonso Navarro Quezada, 'Pez' Delitos: tráfico de drogas y lavado

de dinero

Eliezer David Seas Centeño, 'El Picho' y/o 'Cerebro' Delitos: tráfico de drogas Juan Pedro Saldívar Farías, 'Z-27” y/o 'El Orejón' Delitos: tráfico de armas y drogas Daniel Alfredo Blanco Joo, 'El Cubano' Delitos: tráfico de drogas y lavado

de dinero Carlos Alberto Guerrero Mercado, 'El Químico' Delitos: tráfico de drogas y lavado

de dinero Jair Francisco Patrón Tobías, 'H4' y/o 'Crixus' Delito: tráfico de drogas Guillermo Isaias Pérez Parra Delito: tráfico de drogas

Manuel Ignacio Correa alias 'El Argentino' Delito: lavado de dinero Yahir Alejandro Lujan Rojo, 'Rojo' Es investigado por la Corte de Arizona en Estados Unidos Lucas Anthony Mendoza, 'T' Delitos: tráfico de drogas y lavado

de dinero

Eliomar Segura Torres, 'Helio' Delitos: conspiración para el lavado

de dinero Eduardo Rigoberto Velasco Calderón Delitos: lavado de dinero Francisco Arredondo Colmenero, 'Pancho' Delito: tráfico de personas Gustavo Alfonso Castro Medina Delitos: tráfico de armas y drogas Luis Carlos Dávalos López Delitos: tráfico de drogas y

personas Roberto González Hernández, '04' Delitos: tráfico de armas, drogas y

personas Heriberto Hernández Rodríguez, 'Negrolo' Delitos: tráfico de drarmas, drogas

y lavado de dinero

Daniel Manera Macías (a) “Danny”. Se localizó como Daniel Menera Sierra, 'Danny' y/o 'Michoacano' Delito: tráfico de drogas María del Rosario Navarro Sánchez, 'La Señora' o 'La Chayo' Delitos: tráfico de armas y de personas, distribución de narcóticos, contrabando de dinero en efectivo y apoyo material para el terrorismo Humberto Rivera Rivera, 'Chato' y/o 'Don' y/o 'El Viejón' Delito: tráfico de drogas Ricardo González Sauceda, 'Comandante Ricky' y/o 'Mando R' Delitos: Homicidio doloso, terrorismo, privación de la

libertad, delitos contemplados en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, y daños a terceros Juan Carlos Alonso Reyes Delitos: tráfico de drogas Juan Pablo Bastidas Erenas, 'Payo' Delitos: tráfico de drogas Pedro Inzunza Noriega, 'Sagitario' y/o 'Señor de la Silla' Delitos: narcoterrorismo y tráfico

de drogas Abraham Macías Mendoza, 'Don Abraham' Delito: tráfico de personas Julio César Mancera Dozal, 'La Tortuga' Delito: tráfico de drogas Rodrigo Pérez Mezquite, 'Don Rodrigo' Delitos: tráfico de personas