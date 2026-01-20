Quiénes son los 37 presos trasladados a Estados Unidos por delincuencia organizada
El Gobierno mexicano ha informado que entre los traslados había “narcoterroristas” como Ricardo González Sauceda, líder regional del Cártel del Noreste
Omar García Harfuch ha informado que 37 presos mexicanos serán trasladados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas a diferentes puntos de Estados Unidos, bajo el compromiso de que la justicia estadounidense no solicite la pena de muerte. Entre los delincuentes que se encuentran en la lista aparecen Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, líder regional del Cártel del Noreste; también se encuentra Armando Gómez Núñez, conocido como el Delta I o Pedro Inzunza Noriega, El señor de la silla, conocido como el segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva. En total, van 92 presos que el gobierno mexicano entrega a su vecino del norte.
Ricardo Cortez Mateos (a) Billetón
Fidel Félix Ochoa, 'Don Fido'
Óscar Eduardo Hernández Flores, 'O'
de dinero
Luis Alonso Navarro Quezada, 'Pez'
de dinero
Eliezer David Seas Centeño, 'El Picho' y/o 'Cerebro'
Juan Pedro Saldívar Farías, 'Z-27” y/o 'El Orejón'
Daniel Alfredo Blanco Joo, 'El Cubano'
de dinero
Carlos Alberto Guerrero Mercado, 'El Químico'
de dinero
Jair Francisco Patrón Tobías, 'H4' y/o 'Crixus'
Guillermo Isaias Pérez Parra
Manuel Ignacio Correa alias 'El Argentino'
Yahir Alejandro Lujan Rojo, 'Rojo'
Lucas Anthony Mendoza, 'T'
de dinero
Eliomar Segura Torres, 'Helio'
de dinero
Eduardo Rigoberto Velasco Calderón
Francisco Arredondo Colmenero, 'Pancho'
Gustavo Alfonso Castro Medina
Luis Carlos Dávalos López
personas
Roberto González Hernández, '04'
personas
Heriberto Hernández Rodríguez, 'Negrolo'
y lavado de dinero
Daniel Manera Macías (a) “Danny”. Se localizó como Daniel Menera Sierra, 'Danny' y/o 'Michoacano'
María del Rosario Navarro Sánchez, 'La Señora' o 'La Chayo'
Humberto Rivera Rivera, 'Chato' y/o 'Don' y/o 'El Viejón'
Ricardo González Sauceda, 'Comandante Ricky' y/o 'Mando R'
libertad, delitos contemplados en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, y daños a terceros
Juan Carlos Alonso Reyes
Juan Pablo Bastidas Erenas, 'Payo'
Pedro Inzunza Noriega, 'Sagitario' y/o 'Señor de la Silla'
de drogas
Abraham Macías Mendoza, 'Don Abraham'
Julio César Mancera Dozal, 'La Tortuga'
Rodrigo Pérez Mezquite, 'Don Rodrigo'
José Luis Sánchez Valencia, 'Chalama' y/o 'Chalaman'
Jorge Damián Román Figueroa, 'Soldado'
personas
Armando Gómez Núñez, 'Máximo' y/o 'Delta 1' y/o 'MacGyver'
Hernán Geovani Ojeda Elenes, 'Inge'
José Pineda Pérez, 'Pretty Boy' y/o 'JP'
de dinero
José Gerardo Álvarez Vásquez, 'El Indio'
José Torres Espinosa, 'Big Joe'
