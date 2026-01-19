Los destinos turísticos más buscados en México: manglares, dunas y el segundo arrecife más grande del mundo

El país participa en la Feria Internacional de Turismo 2026 que se celebra en Madrid, una oportunidad estratégica para posicionarse como un destino global

La oferta es amplia cuando se trata de destinos turísticos en México. La inclusión del país en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que celebra su edición 46 entre el 21 y 25 de enero en Madrid, representa una oportunidad estratégica para posicionarse como un destino global y mostrar el esplendor cultural, turístico y gastronómico, según anunció la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. De acuerdo con un boletín del Gobierno, México vive un momento de crecimiento turístico desde 2025: los ingresos entre enero y julio del año pasado llegaron casi a los 22.000 millones de dólares, un 6,8% más respecto al mismo periodo de 2024.

El vasto territorio mexicano cuenta con bosques tropicales, selvas secas, desiertos, playas, manglares, cenotes, entre otros. Algunos sitios se han puesto más de moda, como Puerto Escondido o Tulum, pero hay unos que siguen siendo los favoritos entre los viajeros durante los periodos de verano, Semana Santa e invierno. De acuerdo con Google, estos son los destinos más buscados en los días de descanso en México.

Verano

Mazamitla

Desde 2022, Mazamitla es el destino más buscado en turistas. Se localiza al sur de Jalisco en el corazón de la Sierra del Tigre, muy cerca del lago de Chapala (el más grande de México) y Michoacán. El nombre en náhuatl significa “lugar donde se cazan los venados con flechas”.

Uno de sus atractivos más famosos es la parroquia de San Cristóbal, en el centro del pueblo: una edificación que no posee la influencia arquitectónica europea y se acerca más a elementos del lejano oriente. De acuerdo con el guía turístico Alejandro López, la iglesia tiene rasgos orientales, aunque mucha gente piensa en China cuando escucha “lejano oriente”, según dijo para la televisión pública, Canal Once.

Centro de Mazamitla, Jalisco, México. Ayuntamiento de Mazamitla

Semana Santa

Tecolutla

Frente a las costas del Golfo de México se encuentra Tecolutla, Veracruz, la playa más cerca a Ciudad de México. Este sitio es famoso por su vasta red de manglares, que se pueden recorrer en rutas guiadas. La biodiversidad de su ecosistema hace posible observar de cerca lagartos, garzas blancas, pelícanos, grullas o águilas, por mencionar algunos. Tecolutla es un destino ideal para el ecoturismo.

Playa Miramar

Unos 250 kilómetros al norte de Tecolutla se encuentra Playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas, el destino principal del Estado. Tan solo en 2025 registró más de cinco millones de visitantes, según dijo el presidente municipal Erasmo González Robledo durante el segundo fin de semana de este año.

Playa de Chachalacas

También en el Estado de Veracruz, la playa de Chachalacas podría ser parte del escenario de una película de ciencia ficción. Uno de los ecosistemas más impresionantes de este lugar son las Dunas de Sabanal, una extensión de más de 500 hectáreas frente al mar, compuestas por arena oscura y húmeda que no se esfuman con el viento, como las de los desiertos.

A unos 10 kilómetros de la playa se encuentra la zona arqueológica de Cempoala, un terreno que gran extensión y numerosos edificios que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), llamó poderosamente la atención a los primeros españoles, quienes lo nombraron Sevilla o Villaviciosa.

Playa Chachalacas, Veracruz. Guillermo Perea (Cuartoscuro)

Invierno

Huatulco

Las costas de Oaxaca siempre lideran las listas como las favoritas de los turistas, pero Huatulco, al sur del Estado, sobresale durante el periodo de invierno. Este destino alberga nueve bahías y 36 playas frente al océano Pacífico. Es perfecto para practicar surf o esnórquel.

Uno de los lugares emblema de Huatulco es su Parque Nacional, una reserva de más de 11.891 hectáreas —más de 6.000 son terrestres y 5.500 son marinas— que combina ecosistemas como selva seca, arrecifes de coral, manglares y selvas inundables o bosques pantanosos de agua dulce.

Puerto Vallarta

Sobre el mismo litoral de Huatulco, pero mucho más al norte del país, se encuentra Puerto Vallarta, en Jalisco. Forma parte del corredor turístico Costalegre, que inicia en el sur de esta playa y sube hasta Colima, cerca de la ciudad de Manzanillo: son más de 250 kilómetros de extensión.

Uno de los atractivos más famosos de Puerto Vallarta es la Bahía de Banderas, una de las más grandes de México. De punta a punta, hay 42 kilómetros de distancia. Aquí desembocan los ríos Ameca, Cuale y El Tuito, por mencionar algunos. Forma parte del Club de las bahías más bellas del mundo, con sede en Francia.

Isla Mujeres

En Quintana Roo, frente a Cancún, se encuentra Isla Mujeres, considerado Pueblo Mágico desde 2015. El lugar se caracteriza por sus arrecifes de coral y aguas tranquilas que son ideales para practicar esnórquel o buceo. Una de las actividades que resalta es la visita al Museo Subacuático de Arte (MUSA), que alberga 473 piezas a una profundidad de entre ocho y 10 metros. El recorrido, por supuesto, se realiza buceando.

Isla Mujeres, Cancun, Quintana Roo. Geography Photos (Getty Images)

Bacalar

Al sur de Quintana Roo se encuentra Bacalar, conocida también como Laguna de los siete colores. En 2006, entró al programa de Pueblos Mágicos. Su nombre es de origen maya y significa “cerca o rodeado de carrizos”. La laguna que caracteriza este destino es poco profunda en la mayor parte de su extensión; sin embargo, en el Cenote Negro o Cenote Azul, puede alcanzar los 90 o 100 metros de profundidad.

Cozumel

La isla de Cozumel, también en el Estado de Quintana Roo, es famosa por albergar el segundo arrecife más grande del mundo. Su nombre proviene del maya Kuzamil que significa “isla de las golondrinas”. Uno de los tesoros históricos de este sitio es la zona arqueológica San Gervasio, relacionado a Ixchel, la Diosa de la Luna, según el relato de cronistas españoles en la Conquista.

