Localizado con vida el profesor colombiano Leonardo Escobar tras dos semanas desaparecido en México

La Fiscalía de Nuevo León informa del hallazgo del académico, visto por última vez el 2 de enero en el aeropuerto de Monterrey tras haber sido detenido y liberado por la Guardia Nacional

La Fiscalía del Estado de Nuevo León ha informado la tarde de este viernes de que el profesor colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, desaparecido desde el pasado 2 de enero, ha sido localizado con vida. En un tuit, la dependencia ha asegurado que el hallazgo fue resultado de “los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del Estado y la federación”, sin ofrecer por el momento más detalles sobre las circunstancias ni el estado del docente.

Escobar, de 42 años, había sido visto por última vez en el municipio de Apodaca, en las inmediaciones del aeropuerto de Monterrey. Esa mañana dijo en una llamada con su pareja, que acababa de ser liberado tras haber sido detenido por la Guardia Nacional en el aeropuerto. El académico había llegado a Monterrey dos días antes desde Bogotá, y buscaba viajar a Ciudad de México para después trasladarse a Puebla, donde vive y trabaja como profesor en la Universidad Iberoamericana. Tras esa llamada, se había perdido rastro de él.

Al no presentarse a actividades el 6 de enero, el Sistema Universitario Jesuita, al que pertenece la institución, exigió respuestas a las autoridades y advirtió de “indicios de participación” de instancias como la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, así como de la policía municipal de Apodaca.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó ante los medios que Escobar había sido detenido por la Guardia Nacional y puesto a disposición de la policía de Apodaca por “faltas administrativas”, sin especificar de cuáles se trataba. El fiscal añadió que fue liberado a las siete y media de la mañana del 2 de enero y que, tras su liberación, regresó al aeropuerto con otra ropa. Las autoridades hallaron la maleta de escobar entre los objetos perdidos.

El secretario de Seguridad poblano, Francisco Sánchez, que dijo estar en contacto con la familia de Escobar, dio a conocer que tenían información “del último punto donde fue visto y quién fue la última autoridad con la que tuvo contacto”, mientras continuaba la investigación.

Simón Hernández, abogado de la misma Universidad Ibero, señaló en conversación con este diario, que la detención ocurrió alrededor de las seis de la tarde del 31 de diciembre, supuestamente por alterar el orden público, “aunque las autoridades no han presentado el soporte documental”. Esa noche, Escobar fue presentado ante un juez que ve esas faltas administrativas, quien decretó un arresto de 36 horas. Ese periodo venció el 2 de enero en la mañana. El abogado llamaba la atención sobre “la opacidad” que mostraron las autoridades.

La entrada a México se ha convertido en un dolor de cabeza para los colombianos en los últimos años. Algunos viajeros entrevistados en el pasado por EL PAÍS, han acusado a las autoridades de retenciones en las salas migratorias y extorsiones.