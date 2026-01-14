La justicia de Sonora deja en libertad a ocho imputados por el incendio en un Waldo’s en Sonora que dejó 24 muertos

Uno de los procesos penales abiertos por el incendio en una tienda Waldo’s en Hermosillo, que dejó 24 muertos y una decena de heridos el pasado 1 de noviembre, ha seguido su cauce esta semana. La Fiscalía de Sonora ha informado que este martes se ha llevado a cabo la audiencia de imputación en contra de ocho personas y la empresa responsable, representada por su abogado. En la comparecencia de casi 18 horas, el juez ha determinado que ocho de los imputados sigan el proceso en libertad al haberse acreditado arraigo y tras haber descartado el riesgo de fuga. En cuanto a José Luis N, apoderado legal de la sucursal siniestrada, sí ha decretado prisión preventiva justificada, pero ésta no ha podido ser ejecutada dado que cuenta con un amparo que impidió su detención en ese momento.

El Ministerio Público acusa a José Luis N de haber utilizado documentos falsos para realizar trámites municipales en nombre de Waldo’s (como la obtención de permisos) y ha asegurado que buscará dejar sin efecto la medida cautelar que frena su detención para que siga el juicio en prisión. Junto con el resto de imputados, también se le investiga por homicidio culposo, lesiones, daños y aborto (entre los fallecidos se encontraban al menos dos mujeres embarazadas). La siguiente audiencia, en la que se resolverá la vinculación a proceso de los acusados, se ha fijado para el 19 de enero.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Sonora ha reportado que otras 12 personas cuentan con una suspensión de prisión preventiva, por lo que la dependencia está a la espera de que el juzgado cite a los acusados para la audiencia de formulación de imputación. Además, ha publicado que dos personas no han sido localizadas y “se encuentran evadidos de la acción de la justicia”. Días después del accidente, el coordinador de Protección civil del Estado fue removido de su cargo por el gobernador, Alfonso Durazo, mientras se lleva a cabo la investigación por lo sucedido para evitar “el riesgo de ser juez y parte”.

La tragedia del Waldo’s golpeó a Hermosillo en plena hora pico del Día de Muertos. Testimonios de personas que se encontraban en el lugar del siniestro han descrito escenas de horror en las que las víctimas corrían envueltas en llamas. De acuerdo con una de las hipótesis de las autoridades, el incendio habría sido provocado por un transformador eléctrico dentro del local y habría estado precedido por una explosión. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha deslindado de quienes la responsabilizan por el accidente y ha subrayado que la instalación eléctrica del transformador era privada. “No forma parte de la infraestructura eléctrica operada por la CFE”, sostuvo en un comunicado.