Los agricultores mexicanos llegan a un acuerdo de última hora con el Gobierno para evitar nuevos bloqueos en fechas navideñas

Los campesinos y transportistas, que presionaban al Ejecutivo de Sheinbaum por los bajos precios de sus cosechas, acuerdan en la madrugada desactivar sus protestas. No han dado detalles iniciales sobre lo pactado

El campo mexicano comienza a abandonar la idea de retomar los bloqueos en las carreteras con los que han colapsado el tránsito en México semanas atrás. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha alcanzado un acuerdo durante la madrugada de este jueves con agricultores y transportistas para atajar las amenazas de nuevos cortes en las carreteras durante las fechas navideñas. El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, ha dado a conocer junto a los representantes del campo los acuerdos para resolver los precios de las cosechas, una de las grandes preocupaciones del agro mexicano. Berdegué informó de que “hay un compromiso” para despejar los nubarrones sobre eventuales nuevos cortes de carretera.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela, ha subrayado unas horas más tarde que el Ejecutivo minutas con los representantes de ambos sectores. Icela ha expuesto que durante los próximos días se realizarán mesas técnicas con los productores, que contemplan información y dudas de los programas y las ayudas al sector. “Claro que hacen falta muchas cosas por hacer todavía”, ha reconocido la secretaria.

Preguntada sobre si estos acuerdos asegurarán el libre tránsito en fechas navideñas, Icela ha lanzado un dardo contra los manifestantes: “Eso firmaron. Pero es la tercera vez que lo firman”. La jefa de la dependencia ha vuelto a llamar al diálogo para resolver la problemática: “Lo que nosotros decimos es que un servidor público atiende de mejor manera y con más agrado si no tienes un bloqueo. Somos servidores públicos y por obligación tenemos que atender. Pero nuestro punto es que no se afecte a la población”. Berdegué se mostró más optimista durante su intervención, al asegurar que el Ejecutivo espera que la ciudadanía pueda pasar las fiestas “con completa tranquilidad” y que habrá “pleno libre tránsito en toda la República”.

No son los únicos acuerdos alcanzados con el Gobierno de Sheinbaum. Los representantes de los transportistas y la Secretaría de Gobernación también han calmado las tensiones. El subsecretario de Gobernación, César Yañez, lo ha resumido durante una conferencia en la madrugada, en la que no ha concretado mucha más información: “Se desactiva cualquier amenaza de bloqueo”. El subsecretario esbozaba el camino que han mantenido en la reunión, que ha durado en torno a ocho horas: “No habrá movilización. Lo mejor de todo es que se logran temas que tienen que ver con seguridad, temas de mejoras de productos del campo, muchas coincidencias entre sus demandas y lo que viene planteando la Secretaría y el Gobierno en materia de agricultura”.

Es el último capítulo en un vaivén de tensiones entre el campo mexicano y el Gobierno, inmersos en una discusión desde finales de octubre, cuando comenzaron a cortar las vías del país para exigir respuestas a los bajos precios de sus cosechas y el ataque a la inseguridad. Pero también para discutir la Ley de Aguas, una normativa que ha avivado el conflicto. El centro de esa controversia recaía en que con la normativa, las concesiones para el uso del agua ya no podrán transmitirse entre particulares, un cambio que llevaría regresar al Estado para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las pueda reasignar.