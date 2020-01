Si quiere ahorrarse un tercio del precio del vuelo a Londres o del hotel en Nueva York, viaje en enero

Es casi solo una cuestión de calendario. Pagar alrededor de un 30% menos que la media para volar a Londres o ahorrar lo mismo sobre el precio medio de una habitación de hotel en Punta Cana (República Dominicana) no tiene nada de milagroso, si no fuera porque estas rebajas se dan en momentos específicos del año y porque, para aprovecharlas, es necesario conocer cuándo se suelen producir.

Si los expertos no escatiman las palabras para explicar que los principios de la educación financiera no dejan de tener vigencia durante un viaje de placer y pueden salvar de más de un disgusto, es cierto también que para muchos la práctica de no despilfarrar el dinero empieza con las reservas. A la hora de elegir el destino de sus vacaciones, el 44% de los viajeros señala que el precio del vuelo es la razón principal de su elección, la misma proporción de los que lo hacen guiándose por el interés turístico que este reviste, según Skyscanner.

Tenerife, -27% en noviembre

De esta forma, desde esta web de reservas de viajes señalan que, de los diez destinos que más reservas de vuelos registran, es para ir a la capital del Reino Unido y Tenerife que se puede obtener el mayor descuento, un 27%, en enero y noviembre, respectivamente. Estas fueron las rebajas detectadas por Skyscanner el año pasado con respecto al precio medio de los vuelos con destino Londres (169 euros) y la más grande de las islas Canarias (175 euros).

Llegar en avión a la capital italiana puede ser también más económico que de costumbre, sobre todo si se hace en pleno invierno. Sacar un billete para ir a Roma en enero supondría pagarlo posiblemente un 26% menos con respecto a la media anual (196 euros). Por el contrario, mayo y noviembre serán los meses en los que más compensará ir a Palma de Mallorca, por el descuento del 23% sobre el precio medio del vuelo (153 euros).

A estos destinos les siguen Nueva York en enero y noviembre, con una rebaja del 22% sobre el precio medio (511 euros), París en noviembre (-20%, 208 euros), Buenos Aires en marzo (-14%, 775 euros), Bangkok en febrero (-14%, 683 euros), Barcelona y Madrid en mayo (-12%, 209 euros y 183 euros, respectivamente).

Si la mirada se fija en los destinos que más bajan de precio, se encontrará que el mayor descenso de cara a 2020 es el que registraron el año pasado los vuelos hacia Lisboa, cuyo precio medio es 183 euros, lo que supone un 67% menos que en 2018. Le siguen Berlín (164 euros, -51%), Bristol (138 euros, -48%), Valencia (246 euros, -47%), Atenas (292 euros, -45%), Dublín (172 euros, -40%), Roma (-40%), Nueva York (-38%), Fráncfort (161 euros, -37%), y Los Ángeles (620 euros, -33%).

Momentos excepcionales de alta ocupación

La otra gran partida del presupuesto de un viaje son las tarifas de la habitación de hotel. “El calendario de los precios de los alojamientos es algo distinto con respecto al que se refiere a los vuelos”, explica el responsable de Comunicación externa de la agencia de viajes on line Expedia, Michele Maschio. “En el precio de los hoteles influyen los grandes eventos que puedan producirse en la localidad de destino, entre otros factores”, añade, por la alta ocupación y el consiguiente aumento de las tarifas que conllevan. Y trae a colación el ejemplo de la Eurocopa de fútbol, que se celebrará en 12 grandes ciudades europeas en junio y julio, o de los Juegos Olímpicos, que tendrán lugar en Tokio entre julio y agosto.

A partir de su bese de datos, desde Expedia señalan que, de entre los destinos por los que se registran grandes volúmenes de reservas de hotel en América del Norte, uno de los mayores descuentos por una habitación –un 35%– se encontrará en Nueva York y Chicago (Illinois), en enero. Les siguen, con una tarifa que, en el mismo mes, es un 30% más barata con respecto a la tarifa media, Vancouver y Montreal.

En Europa, en la práctica totalidad de las grandes ciudades, enero y febrero son los meses donde una habitación de hotel puede costar menos con respecto a la media de las tarifas. Los descuentos más fuertes se encontrarán en Santorini (-55%); Atenas, Praga, Venecia, Florencia y Barcelona (-35%); Roma y Lisboa (-30%). Las excepciones son Madrid, cuyo mes más barato es agosto, con un 25% menos, y Reikiavik, con un 20% menos en noviembre.

En el norte de África, las tarifas de los hoteles en Casablanca, en mayo, son un 15% más baratas que la media del año. En América Latina, destacan Punta Cana (República Dominicana), Nassau (Bahamas), San Juan (Puerto Rico), y la Riviera Maya (México), todos ellos con rebajas en septiembre, del 30% las dos primeras, y del 25% las restantes. Y, en Asia, Dubai, con un descuento del 30% en julio, y, en junio, Sri Lanka y Maldivas (-20%).

“Desde el punto de vista de la climatología, los momentos ideales para viajar en el hemisferio norte son la primavera y el otoño, pero, a diferencia de lo que ocurre con los destinos de América central o del sureste asiático, un viaje en una grande ciudad de esta parte del mundo tiene sentido en todas las temporadas”, sugiere Maschio, quien aconseja reservar vuelo y hotel conjuntamente, ya que ello “permite casi siempre un ahorro con respecto a comprar el billete y pagar la habitación por separado, sobre todo cuando se trata de un viaje de larga distancia”.