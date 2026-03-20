Una lancha en las formaciones de hielo del glaciar Garibaldi, en Chile, el 16 de marzo de 2024.

Se estima que, desde mediados del siglo XX, los glaciares han perdido más de un cuarto de su volumen original. Ante esta realidad, en Chile es imperativo avanzar en una regulación robusta que proteja a estos ecosistema

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El 21 de marzo ya no es un día cualquiera en nuestro calendario ambiental. Por primera vez conmemoramos el Día Nacional de los Glaciares, un hito que nace para celebrar la majestuosidad de nuestras cumbres y reconocer la realidad estratégica ineludible de Chile como potencia criosférica. Esta efeméride se oficializó en 2025, en sintonía con el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares de la ONU, y nos exige mirar a estas milenarias reservas de agua dulce con una responsabilidad renovada.

Chile es guardián de un patrimonio natural asombroso. El último inventario desarrollado por la Dirección General de Aguas (DGA, 2022) identificó 26.180 glaciares en una superficie de más de 21 mil km2, lo que transforma a nuestro país en reservorio de cerca del 80% de la superficie glaciar de América del Sur. Estas masas de hielo las encontramos a lo largo de toda nuestra cordillera de Los Andes, de la cordillera de Darwin, en el territorio antártico y en diversos sectores aptos para albergar masas de hielo o glaciares de roca.

La presencia de glaciares no solo ayuda a caracterizar el paisaje, sino también a constituir reservas estratégicas de agua dulce, así como espacios para combatir el calentamiento global debido al efecto de reflexión de la luz solar desde su superficie blanca, lo que ayuda a regular el clima. En contextos de crisis hídrica, actúan liberando agua gradualmente para el consumo humano, la agricultura y el mantenimiento de los ríos, e incluso juegan un rol clave en gatillar y mantener procesos de productividad primaria en fiordos y canales de la Patagonia lo que ayuda, entre muchas otras cosas, a sostener poblaciones de mamíferos marinos como ballenas y delfines que buscan alimento en esas zonas.

Pero pese a la larga lista de beneficios, el diagnóstico científico emite una alerta roja: a nivel mundial el retroceso es drástico. Según datos del Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, la pérdida de masa se ha acelerado en las últimas décadas. Se estima que, desde mediados del siglo XX, los glaciares han perdido más de un cuarto de su volumen original. Ante esta realidad, en Chile es imperativo avanzar en una regulación robusta que proteja a estos ecosistemas de impactos extractivos y fortalezca las políticas de adaptación climática.

En este primer Día Nacional de los Glaciares, la invitación es a que la comunidad se involucre activamente en su resguardo. Esta participación ciudadana ha impulsado la elaboración de políticas públicas que recogen recomendaciones científicas y buscan satisfacer las demandas de comunidades cada vez más preocupadas por el medio ambiente. La modificación al Código de aguas el año 2022, donde se prohíbe explícitamente a la Dirección General de Aguas otorgar derechos de aprovechamiento de agua sobre glaciares, es prueba de ello.

Los ecosistemas necesitan una ciudadanía presente para impulsar la educación y el fomento de una cultura de protección. Cuidar los glaciares es, también, un acto de supervivencia y de amor por las generaciones que vendrán. Chile es tierra de hielos, y su resguardo es una misión de urgencia.