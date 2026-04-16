Un centenar de árboles, más espacio peatonal y una fuente: así será la nueva plaza de Oporto

El proyecto del Ayuntamiento de Madrid para renovar el principal nudo de transporte de Carabanchel costará 5,3 millones de euros. Los trabajos comenzarán esta primavera y se extenderán hasta la segunda mitad de 2027

La convivencia entre los peatones y los coches está a punto de cambiar en uno de los principales nudos de transporte del sur de la capital: la plaza de Oporto. El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde este jueves a un proyecto para renovar la plaza y su entorno que prevé, entre otros aspectos, incrementar la superficie peatonal en 1.443 metros cuadrados, plantar 110 nuevos árboles y más de 3.200 arbustos, y construir una fuente ornamental. Unos trabajos que contarán con un presupuesto de 5,3 millones de euros financiados por el Plan Sures de desarrollo de los distritos del sur y del este de la capital y que arrancarán esta primavera para culminar en la segunda mitad de 2027.

La reforma responde a una demanda histórica del distrito de Carabanchel, que reclamaba más espacio para los peatones en una explanada cercada por el tráfico. “No es una plaza más que se remodela, supone la gran transformación para darle un concepto completamente distinto”, ha comentado el concejal presidente del distrito, Carlos Izquierdo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Y ha definido así el espacio actual: “La plaza de Oporto tiene dos partes, una norte y otra sur, y no conviven entre sí [...] Se busca que sea el epicentro de toda la actividad cultural y artística y donde se van a hacer grandes eventos en el futuro”.

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Las actuaciones se financiarán a través de los presupuestos del distrito, unas cuentas que este año alcanzarán los 76 millones de euros. “Hasta hace poco tiempo había dos ciudades, lo primero que se hizo fue retirar la M-30 para hacer un gran parque. Ahora se están construyendo grandes oportunidades en el sur, como lo será esta plaza. Se van a generar muchas oportunidades gracias al reequilibrio territorial”, ha expresado Izquierdo.

La oposición en el Ayuntamiento de Madrid también ha celebrado la noticia, pero tanto Más Madrid como el PSOE niegan que exista un verdadero compromiso de reequilibrio territorial por parte del Consistorio. “La reforma se queda en lo estético y no incide en actuar para solucionar los problemas de convivencia y degradación de la zona, ni han aprovechado la oportunidad para acometer el problema de falta de dotaciones públicas para el barrio”, critica la concejala de Más Madrid de Carabanchel, Esther Gómez, mientras carga contra la inversión que se ha destinado este año a Carabanchel: “Es el penúltimo de los 21 distritos en inversión por habitante. Apenas 42,12 euros frente a los 232,81 de Chamartín o los 209,38 de Salamanca”.

Recreación de la calle de Oca tras la futura reforma. Ayuntamiento de Madrid

Para el Grupo Municipal Socialista, el Ayuntamiento distingue entre “distritos de primera y de segunda”. “En estos ocho años en los que en Carabanchel apenas han reformado una plaza más que esta, en Centro hemos visto la reforma de Sol, de Tirso de Molina, de Jacinto Benavente, la plaza del Rastrillo o la de los Mostenses. Es decir, hay distritos en los que cada año caen tres o cuatro reformas, sin embargo, otros parecen totalmente olvidados”, condena Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo del PSOE en la capital.

Las obras no se circunscriben exclusivamente a la plaza de Oporto. También se intervendrá en la glorieta Valle de Oro, las calles de Valle de Oro y Juan Francisco, un tramo de las calles de Río de Oro y General Ricardos y otro de la calle de Oca, que conecta con la plaza de Almodóvar. Esta zona constituye un enclave estratégico que funciona como nexo entre el eje histórico de la calle General Ricardos y la avenida de Oporto. El Gobierno dirigido por José Luis Martínez-Almeida planea establecer la calle de Oca como un eje de conexión entre la plaza de Oporto y la futura remodelación de la plaza de Almodóvar, con el fin de consolidar la sinergia entre dos de los lugares más importantes del distrito.

La lista de cambios recoge desde la renovación integral de los pavimentos de la plaza de Oporto, que combinarán tonos grises en los laterales y color ocre en el centro, hasta la creación de una nueva fuente ornamental. También se adecuarán tanto la medianera existente como el ajardinamiento de todo el espacio que rodea la zona central de la plaza.

En la calle de Oca se reorganizará el tráfico. Por un lado, se reducirá la calzada a un carril por sentido, y el aparcamiento pasará de ser de batería a línea. Además, se ampliarán las aceras, incorporando parterres y zonas de descanso, y se añadirá un nuevo carril bici bidireccional que conectará con el de la glorieta Valle del Oro. En la calle General Ricardos, la calzada se reducirá a cuatro carriles en el sentido que va hacia el centro, manteniendo los cuatro en el otro tramo, y se ampliarán las aceras para ganar espacio peatonal con nuevos parterres y zonas estanciales.

En la glorieta Valle de Oro, la zona peatonal se pavimentará en tonos cálidos y se instalará una pérgola a dos alturas para generar un espacio de sombra sobre la losa de la estación de metro. En el plano de la movilidad, la calzada se reducirá a cuatro carriles y se conectará el carril bici con el de la calle Oca. Asimismo, en la calle Valle de Oro, que mantendrá sus tres carriles de circulación, se remodelará únicamente la acera derecha y se reurbanizará la zona verde adyacente, dotándola de nuevo mobiliario urbano y parterres de granito. Las calles Juan Francisco y Río de Oro pasarán a ser de plataforma única.