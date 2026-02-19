Los preferidos de Álvaro Romero: “Para una cena romántica, prefiero estar cerca del fuego con un buen vino y comida simple pero rica”

Para el fundador del restaurante ‘La Mesa’, en Santiago, los erizos, en cualquiera de sus preparaciones, son fundamentales. “Quedan bien con todo y en Chile los tenemos de una calidad espectacular”, dice

Alvaro Romero (41) lleva aproximadamente 15 años cocinando a alto nivel, aunque, como es reservado, tal vez no hace tanto ruido como otros de sus colegas. Formado en la sede chilena de la Escuela Culinaria Francesa, primero pasó por un destacado hotel francés —con estrellas Michlein includas— para después regresar a Chile al hoy desaparecido restaurante Europeo, donde trabajó bajo las órdenes del chef Carlos Meyer y, años más tarde, tomó el mando de la cocina tras el retiro de Meyer.

Luego vendrían una serie de proyectos, entre los que destaca la puesta en marcha del área gastronómica del hotel The Singular, en Santiago centro, en el Barrio Lastarria. En 2019 abrió su propio restaurante, La Mesa (Alonso de Córdova 2767, Vitacura), un lugar donde da rienda suelta a su creatividad con una serie de platillos —algunos con ingredientes muy simples— que no sólo destacan por su sabor, sino por la exquisita ténica aplicada en su preparación. Además, tiene una carta de vinos que debe ser una de las mejores de la capital chilena. Para este 2026 Romero proyecta recibir a destacados chefs latinoamericanos, los que una vez al mes cocinarán junto a él en La Mesa.

Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?

Respuesta. Viene muy de cerca la recomendación, pero la terraza interior de La Mesa, ahora en verano y rodeada de árboles, ¡es un lujo! Rico spot, rica música y rica comida.

P. ¿Y algo no tan personal?

R. También me gusta mucho el Rooftop del Hotel The Singular. Tiene buen ambiente y una azotea espectacular. Además, creo que hay que volver al centro de Santiago.

P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?

R. ¡Ufff! Me encantan la Antigua Fuente (Alameda 58, Santiago), el Lomit´s (Av. Providencia 1980, Providencia) y las fuentes de soda clásicas en general. Y, por supuesto, su Cecinas Soler (Ruta 5 Sur Kilómetro 189, Curicó) cuando vengo del sur.

Álvaro Romero, en su restaurante 'La Mesa'. Cristóbal Venegas

P. ¿Qué sándwich recomienda en estos lugares?

R. Yo soy de chacarero con extra ají verde, siempre.

P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?

R. Me parece que actualmente Recreo con Hambre (Nicolás Gogol 1656, Vitacura) tiene el mejor producto ya sea para un desayuno o para un brunch, o incluso un sándwich de pollo frito. Y cuando hay chacarero… chacarero. Otro lugar que no falla para tomar café es Felix Café (Coyancura 2223, Providencia).

P. ¿El sitio ideal para una cena romántica?

R. Más que un restaurante, para mí lo fundamental es estar cerca del fuego con un buen vino y comida simple pero rica. ¡Esa es la mejor cena romántica!

P. ¿Un lugar para llevar a comer a amigos extranjeros?

R. Sin lugar a dudas, La Calma. Soy fan del mariscal frío extra picante, que hacen ahí. También Yum Cha es un imperdible para estos fines. Su chef, Nico Tapia, es un gran cocinero. Me gusta la capacidad que tiene de aplicar buena técnica a una gran diversidad de productos chilenos, logrando asi un súper balance de sabor.

P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?

R. Quesos, ¡nunca pueden faltar!

P. ¿Alguno en especial?

R. Mis favoritos son el muenster, los de cabra y -por supuesto- un buen camembert.

P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?

R. El ajo y el aceite de oliva como base de todo. Y el picante. ¡Me encanta el picante en todas sus formas!

P. ¿Dónde compra lo que come en casa?

R. Los fines de semana se instala una feria a un par de cuadras de mi casa, en Pie Andino (Lo Barnechea), que tiene una muy buena selección de frutas y verduras. Para carnes, Camposorno (cadena de carnicerías) no falla. Los pescados y mariscos, siempre en Con Agallas (Ricardo Lyon 1056, Providencia). Aunque para comprar ostras y erizos recomiendo Marisquería Austral (La Dehesa 541, Lo Barnechea) y Ostras Chonchi (Pedro de Valdivia 2534, Providencia).

P. ¿Algún placer culpable que confesar?

R. Nunca culpable, siempre placer: los erizos. Frescos, en ceviches, con papas rosti o incluso en pastas o arroces. Quedan bien con todo y en Chile los tenemos de una calidad espectacular.