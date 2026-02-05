Los preferidos de Matías Arteaga: “El mejor chacarero en marraqueta con mayonesa de Santiago es el del ‘Rucaray”

El chef del restaurante ‘Toni Lautaro’ y conductor del programa ‘El Ingrediente’ es un cliente habitual de La Vega Central, donde come su sándwich favorito

De alguna manera, el cocinero Matías Arteaga, de 36 años, estuvo buena parte de su vida haciéndole el quite a Santiago. Porque, si bien nació en la capital de Chile, fue en la zona de Lontué, una localidad ubicada a 202 kilómetros al sur de Santiago, donde pasó muchos momentos de su infancia y juventud, además de ser el lugar donde comenzó a interesarse por la cocina.

Arteaga estudió en la Escuela Culinaria Francesa (ECOLE), en Santiago, mientras trabajaba medio tiempo en un café. Luego comenzó a viajar. Nueva Zelanda y Argentina fueron sus primeros destinos para después volver a Chile y comenzar con una serie de proyectos. Entre ellos, el Festival Gastronómico Ombligo Parao y el programa de televisión Herencia Popular, de Canal 13, con los que ha recorrido buena parte del país.

Luego vendrían nuevo proyectos, el restaurante Los Piures Club Social (Camino Punta de Lobos 3.3, Pichilemu) y un nuevo programa de televisión, El Ingrediente. Fue en 2024 cuando Arteaga dio un paso grande y se lanzó con un restaurante que lo haría estar más tiempo en Santiago que en ninguna otra parte: Toni Lautaro, en el MUT (Apoquindo 2730, Las Condes), una pizzería que también ofrece buenos antipastos, ensaladas, crudos, tiraditos y más, siempre con un toque chileno y en un estilo relajado y sabroso.

Por estos días divide su tiempo entre su restaurante en Santiago y alguna playa cercana donde graba la nueva temporada de El Ingrediente.

Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?

Respuesta. El Cora Bistró (Monseñor Félix Cabrera 14, Providencia). Me encanta, porque tiene una cocina estacional que siempre sorprende, tremendos vinos y un servicio muy dedicado. Además, cuando tienen algún pop-up [con un chef invitado a cocinar], trato de no perdérmelo.

P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?

R. En el Rucaray de la Vega Central (Dávila Baeza 700, Recoleta), el chacarero en marraqueta con mayonesa y ají cristal. Si me permites, recomiendo también la Fuente Curicana (Ruta 5 Sur km. 191, Curicó), que es la nueva catedral del ‘sánguche’ nacional.

El chef Matías Arteaga en Santiago, este miércoles. SOFIA YANJARI

P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?

R. El Café Altura, ya sea en la Vega Central o en el MUT, siempre me sorprende por la calidad de la bebida que tomo. Son expertos en café de especialidad.

P. ¿El sitio ideal para una cena romántica?

R. Creo que lo mejor es romper con lo cotidiano. Ojalá hacer un buen picnic en un parque, la playa o un mirador con buena vista a la puesta de sol. Tener velas para encender, un mantel y un vino rico. ¿La comida? Algo simple, rico y que se coma con la mano. No digo el lugar que tengo porque prefiero mantenerlo en secreto.

P. ¿Un lugar para llevar a comer a amigos extranjeros?

R. A La Calma (Nueva Costanera 3832, Vitacura). Si no, a cualquier picada de cazuelas de La Vega Chica (Artesanos 721, Recoleta).

P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?

R. Pasta de ají cacho de cabra fermentado con sal de costa de Don Enrique (Obispo Chavez 0275, Curicó).

Matías Arteaga, chef chileno, en Santiago. SOFIA YANJARI

P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?

R. Aceite de oliva, sal de mar, ajo y limón.

P. ¿Dónde compra lo que come en casa?

R. Para el día a día me apoyo mucho en el supermercado, pero trato de pasar lo más posible por la Vega Central o alguna feria libre. Así, además de comprar aprovecho de inspirarme. El pan, café, vino y aceite de oliva los compro por internet.

P. ¿Algún placer culpable que confesar?

R. Soy enfermo de bueno para el dulce. De hecho, tengo pocos recuerdos de haberme hostigado alguna vez con alguna torta o manjar. Mi meta irracional de casi todos los fines de semana es: ‘desde el lunes bajo la dosis’