Los preferidos de José Ozaki: “No soy muy romántico, pero para esos fines, recomiendo ‘La Bodeguilla de Cristóbal’, en Recoleta”

Uno de los precursores de la cocina nikkei en Chile, confiesa su gusto por las cosas simples a la hora de comer

La carrera de José Ozaki (59 años) en Chile ha sido bien particular. Tras estudiar diseño gráfico en su Lima natal, llegó a Santiago a inicios de los años noventa para trabajar en una empresa ligada a la venta de muebles, mientras, en paralelo, cocinaba para amigos. Poco tiempo después dejó el diseño y armó su propia empresa de catering. Luego viajó a probar suerte con unos restaurantes en Costa Rica, hasta que en 2007 regresó a Chile y abrió el restaurante Ozaki, en la calle Santa Beatriz, en Providencia, en el sector oriente de Santiago, un lugar que se transformó en uno de los referentes de la cocina nikkei que, entonces, comenzaba a hacerse popular en el país sudamericano.

Luego vendrían nuevas aventuras para José Ozaki, como el restaurante República Nikkei, en el centro de Santiago, y una nueva casa para Ozaki en Las Condes, al oriente de la capital chilena. Además de un paso por el restaurante Piso Uno y otros trabajos más anónimos que de alguna manera lo sacaron de la primera línea de la cocina santiaguina. Eso, hasta ahora, que ha vuelto a cargo de una nueva versión de su —a estas alturas— clásico Ozaki. La locación esta vez es el recién inaugurado paseo y centro gastronómico Terrazas San Cristóbal (Constitución 241, Providencia) y la propuesta es la misma de siempre: cocina nikkei de autor, aunque esta vez con un pequeño giro a sus raíces japonesas más profundas, con especial énfasis en el omakase, ese estilo de servicio en que el cliente se entrega a lo que el cocinero le ofrece para comer. Obviamente, son días agitados para José Ozaki, pues levanta a punta su nuevo proyecto en medio del verano santiaguino. Aún así, se toma un tiempo para comentar las cosas que le gustan a la hora de comer y disfrutar. “A esta edad, soy simple”, confiesa.

José Ozaki en su restaurante Osaki. Cristian Soto Quiroz

Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?

Respuesta. Para ir y recomendar cualquier día de la semana me quedo con el Goemon (Manuel Montt 38, Providencia) y más específicamente con su maravilloso Sukiyaki (estofado japonés con carne, tofu, fideos y vegetales).

P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?

R. En cualquiera de nuestras buenas fuentes de soda. Puede ser en la Fuente Alemana (Pedro de Valdivia 210, Providencia) o también en Elkika (Hernando de Aguirre 47, Providencia). Y en mi caso, siempre un chacarero.

P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?

R. Aquí tengos dos opciones. De lunes a viernes funciona muy bien el Café K (Santa Magdalena 87, Providencia). Para los fines de semana me quedo con el Aligot (Isidora Goyenechea 2890, Las Condes).

P. ¿El sitio ideal para una cena romántica?

R. La verdad es que no soy un romántico, pero supongo que para esos fines me serviría La Bodeguilla de Cristóbal (Domínica 5, Recoleta).

José Ozaki en el barrio Terrazas San Cristóbal. Cristian Soto Quiroz

P. ¿Un lugar para llevar a comer a amigos extranjeros?

R. Me iría a Valparaíso, más específicamente al restaurante Tres Peces (Subida Concepción 261, Cerro Concepción, Valparaíso), que son especialistas en pescados y mariscos.

P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?

R. En mi refrigerador no puede faltar la mantequilla francesa, el wasabi, la mostaza Dijon y unas cervezas Lager.

P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?

R. En mi cocina siempre hay sal de mar, pimienta en grano, un buen aceite de oliva, ajo y jengibre.

P. ¿Dónde compra lo que come en casa?

R. En realidad tengo un mix entre la Vega Central (Dávila Baeza 700, Recoleta), el Jumbo [supermercado] y algunos de mis proveedores del restaurante.

P. ¿Algún placer culpable que confesar?

R. Siendo sincero, ¡muchos! Pero la verdad es que el más culpable es la comida chatarra al menos una vez al mes. Y el otro es el Highball con Scotch (un cóctel preparado en base a whisky escocés, agua con gas, hielo y una rodaja de limón].