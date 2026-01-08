Los preferidos de Camila Fiol: “Un placer culpable son los tabletones de Fruna. Puro sabor a infancia”

No sólo lo dulce tienta a esta cocinera que también confiesa predilección por mostazas belgas y el orégano de Socoroma

Formada en la Ecole (Escuela Culinaria Francesa) de Santiago y con experiencia en varios hoteles santiaguinos además del laureado restaurante Boragó, donde comenzó a dedicarse exclusivamente a los dulces y la pastelería, Camila Fiol (1987) continuó su formación en el Basque Culinary Center de San Sebastián, realizando un master en pastelería que duraría seis meses. Sin embargo, su estadía en España se extendió por tres años ya que se quedó haciendo clases en el mismo instituto. De vuelta en Santiago en 2018 se dedicó a vender sus productos dulces vía delivery y en diversas ferias hasta que en 2021 abrió en Avenida Italia Dulcería Fiol, donde elabora productos tan diversos como macarrones, mazapanes, turrones, helados y más. Todo con el sello de esta cocinera que en 2024 fue distinguida como la Mejor Chef Pastelera de Latinoamérica según el ranking 50 Best. Tras un breve paso por el MUT con una sucursal de la dulcería y el cierre momentáneo del negocio original de Avenida Italia, Fiol por estos días prepara la reapertura del local durante las primeras semanas de este mes. En el intertanto, comparte sus preferidos a la hora de comer algo fuera de casa y esos imprescindibles que no pueden faltar en su cocina.

Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?

Respuesta. Me gusta ir donde mis vecinas de trabajo del Siam Thai (Avenida Italia 1139, Providencia), sentarme en la barra y comer algo con un par de cocteles de autor. Y claro, conversar. Ahora, para algo cerca de mi casa, prefiero el nuevo local de Bask Sushi (Merced 297 A, Santiago).

P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?

R. Para un clásico churrasco italiano, en la Fuente Alemana (Pedro de Valdivia 210, Providencia). Para sándwiches más contemporáneos como el pastrami-palta, me quedo con Recreo con Hambre (Nicolás Gogol 1656, Vitacura).

P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?

R. No suelo desayunar, pero después de ir temprano a La Vega Central (Dávila Baeza 700, Recoleta), me gusta comer una papa rellena con una chicha morada en los carritos de los peruanos que se instalan en algunos de sus pasillos. Otro buen desayuno puede ser una empanada de masa de hoja rellana con queso en el Emporio Zunino (Puente 801, Santiago), con un jugo de durazno. Y si ando por Providencia, voy a Caos Comedor (Santa Beatriz 223, Providencia).

Camila Fiol en su local, en Santiago. SOFIA YANJARI

P. ¿El sitio ideal para una cena romántica?

R. Demo Magnolia (Huérfanos 539, Santiago), porque es pequeño y con pocas mesas, lo que hace sentir una mayor privacidad. Además el lugar es muy bonito y, lo más importante, su menú degustación es conciso.

P. ¿Un lugar para llevar a comer a amigos extranjeros?

R. Los Deportistas (Colo Colo 1219, Cerro O’Higgins, Valparaíso), que me encanta no sólo porque es de los pocos lugares que abre los lunes, si no porque ahí llegas a un lugar que es una casa y que si no lo conoces ni te imaginas que es también un restaurante. Todo lo que sirven en Los Deportistas es para compartir, así que puedes pedir cosas como prietas, liebres o incluso codornices, dependiendo de la temporada, y de esta forma tus invitados extranjeros pueden probar de todo. Al final, es muy buena comida casera pero no tan fancy.

P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?

R. Mostazas picantes del tipo belga y alemana. Debo tener por lo menos siete variedades distintas.

P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?

R. Chaskú (hierba similiar al tomillo que se da de manera natural hacia el sur de Chile), semillas de cilantro y orégano de Socoroma (localidad del norte chileno, cercana a la frontera con Perú).

P. ¿Dónde compra lo que come en casa?

R. La verdad es que no como mucho en mi casa pero las compras las hago entre La Vega Central y los supermercados.

P. ¿Algún placer culpable que confesar?

R. Los arrollados primavera y los tabletones de Fruna (galletas cubiertas de chocolate elaboradas por una antigua fábrica de golosinas chilena), puro sabor a infancia.