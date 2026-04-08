Brasil incluye a la china BYD en la lista oficial de trabajo esclavo

La empresa china BYD, una de las principales fabricantes de coches eléctricos en el mundo, acaba de ser incluida por Brasil en la llamada lista sucia del Ministerio de Trabajo, que engloba a las compañías y personas que han sometido a sus empleados a trabajos análogos a la esclavitud moderna, informa este martes el diario Folha de S.Paulo. La inclusión se produce año y medio después de que más de 160 trabajadores que construían una fábrica de BYD en Camaçari, en el estado de Bahía, fueran rescatados por las autoridades en condiciones extremas. Y coincide con un momento dulce entre la firma china y el Gobierno Lula. BYD ya produce coches eléctricos en Brasil, y sus concesionarios y vehículos son una estampa cada vez más habitual en las calles.

La inclusión en esta lista sucia se produce tras un proceso administrativo y una vez agotados todos los recursos. La firma china es uno de los 169 nuevos nombres incluidos este lunes. El origen en su caso estriba en un descubrimiento realizado en vísperas de la Navidad de 2024. Inspectores de trabajo rescataron a 160 empleados de una subsidiaria de BYD que participaban en la construcción de la planta de producción en Camaçari, a las afueras de Salvador.

Trabajaban jornadas extenuantes, vivían en condiciones insalubres y a parte de ellos les habían retenido los pasaportes, según publicó la prensa local. Inmediatamente, la firma los trasladó de los barracones a hoteles y cortó relaciones con la empresa subcontratada acusada, Jinjiang Group.

La relación calidad-precio que ofrecen los BYD han convertido a la marca china en una de las más vendidas en coches eléctricos de todo Brasil. Miles de conductores de Uber se han erigido en embajadores oficiosos de los coches BYD (Build Your Dreams, construye tus sueños), entusiasmados con su rendimiento, el cuidado acabado y lo silencioso que es.

En enero pasado, la BYD y dos de las empresas subcontratadas acusadas también de semiesclavitud, alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Público del Trabajo por el que donaron 40 millones de reales (7,7 millones de dólares) que, según Folha, serán repartidos entre los trabajadores rescatados y un fondo para indemnizarlos por daños morales.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha acogido con brazos abiertos las inversiones de BYD para fabricar coches eléctricos en Bahía. Un movimiento que significa empleos, pero además revitaliza la industria y en este caso tiene un enorme peso simbólico porque la compañía china ha tomado el revelo en Camaçari de la estadounidense Ford, la primera multinacional del automóvil que desembarcó en Brasil y que un siglo después, en 2021, cerró sus fábricas brasileñas para mudarse a Argentina y Uruguay.

La firma china de coches eléctricos ocupó su lugar. En octubre pasado, empezó a producir en las nuevas instalaciones. La previsión es que de la planta salgan 150.000 unidades anuales, una cifra que pretenden duplicar para 2030, con 20.000 empleados directos e indirectos. El presidente Lula ha recibido en su despacho, en Brasilia, a los dirigentes de la marca.