Trasladado para “estricto aislamiento” el líder del Barrio 18 que ordenó un ataque contra policías en Guatemala

El líder de la pandilla Barrio 18, Aldo Ochoa Mejía, durante el traslado de los reos que protagonizaron el motín en la cárcel Renovación 1, este domingo en Escuintla, a unos 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala (Guatemala).

Las autoridades guatemaltecas han trasladado a una celda de mayor seguridad a Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias El Lobo, líder de la pandilla Barrio 18 y quien hace tres semanas ordenó una serie de ataques simultáneos contra policías en los que murieron 11 agentes. Tras un recorrido en el que fue custodiado por tanques del ejército y decenas de patrullas policiales, Ochoa Mejía y al menos cinco pandilleros se encuentran ahora en la cárcel Renovación 1, en Escuintla, a 60 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Esa cárcel es una de las penitenciarías donde el 17 de enero los reclusos de Barrio 18 se amotinaron precisamente para exigir más comodidades para su líder.

“Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios”, ha escrito el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en su cuenta oficial X para informar del traslado. La publicación de Arévalo iba acompañada de ocho fotografías. Una de ellas muestra al líder pandillero esposado detrás de los barrotes; en otras se ve el despliegue de seguridad utilizado en el operativo.

Ochoa Mejía ha quedado ahora en “estricto aislamiento, sin privilegios y cero electricidad”, según el Sistema Penitenciario, en Renovación 1. Dada la destrucción que sufrió esa cárcel en los violentos motines del mes pasado, el pandillero se encuentra en un nuevo módulo provisional mientras se repara y reconstruye la penitenciaría. Un video difundido por el Departamento de Comunicación del Ministerio de la Defensa muestra el módulo de celdas —similares a jaulas— formado por 5 contenedores de 29 metros cuadrados cada uno y con capacidad para albergar a 15 reclusos. El espacio cuenta con 10 ventanas con barrotes, una puerta, malla y alambre tipo razor.

Ochoa Mejía de 41 años, purga una condena de 2.000 años de prisión. Su primer ingreso a las cárceles se registró a los 16 años. Actualmente, está casado con María Marta Castañeda Torres, sobrina de Sandra Torres, exprimera dama de la Nación (2008-2012) y excandidata presidencial.

Según las autoridades, El Lobo ordenó y coordinó la matanza de policías perpetrada por pandilleros el 18 de enero, que provocó que el presidente declarase el estado de sitio durante un mes en el país centroamericano.

No es la primera vez que el Gobierno intenta aislar y mantener en una cárcel de máxima seguridad a Ochoa Mejía. En septiembre del año pasado, la jueza Lisbeth Mireya Batún Betancourt emitió una orden para que el pandillero fuera enviado a una cárcel de menor seguridad en lugar de continuar recluido en Renovación I. Apoyándose en informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, entidades que abogaban por el “bienestar” del reo. Sin embargo, Presidios impugnó la orden y logró evitar el traslado luego de la polémica que desató la decisión de Batún.

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos y el Congreso guatemalteco declararon al Barrio 18 como terroristas. La organización está acusada de actuar con violencia y realizar actividades delictivas: extorsiones, sicariato y venta de droga.