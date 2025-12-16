Un ataque contra un destacamento militar en Guatemala deja al menos cinco muertos y 12 heridos
El presidente Bernardo Arévalo declara estado de prevención en comunidades indígenas de Guatemala tras el ataque. El mandatario culpa de la violencia a grupos del crimen organizado
El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo ha decretado el estado de prevención en comunidades indígenas del sur del país tras un ataque contra un destacamento militar que dejó al menos cinco muertos y 12 heridos. La medida, según el Ejecutivo, durará 15 días y limita, entre otras cosas, el derecho de reuniones y permite a las fuerzas de seguridad disolver por la fuerza toda manifestación pública sin autorización.
El Gobierno ha informado de que hombres con pasamontañas, cascos de tipo militar y armas de grueso calibre dispararon durante once horas el sábado contra del destacamento militar ubicado entre las comunidades indígenas de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, a unos 90 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. Siete soldados resultaron heridos en la refriega, tres en estado delicado, por lo que el Ejército envió helicópteros de rescate que también fueron atacados. Arévalo ha culpado a grupos del crimen organizado de aprovecharse “maliciosamente de un conflicto comunitario” en la zona para realizar el ataque.
“Estamos en un momento crítico para el departamento de Sololá y para la seguridad en el territorio nacional”, dijo Arévalo en un conferencia de prensa ofrecida el domingo. “Estos grupos ilegales armados realizaron un ataque directo contra el destacamento militar entre las 8 de la mañana hasta la 7 de la noche del día de ayer [por el sábado] con armas de fuerte calibre, dispararon a fuego abierto. Inclusive dispararon contra helicópteros de evacuación de heridos”, agregó.
El mandatario anunció el estado de prevención para recuperar el control en la zona. Sololá es un departamento del occidente del país. El área es famosa por los conflictos de tierra que han provocado la muerte entre pobladores. Sin embargo, Arévalo dejó claro que en esta ocasión la violencia se originó por grupos criminales. “El ataque intenso y sostenido al destacamento militar evidencia que estos grupos criminales buscan que el Ejército de Guatemala se retire del área, su objetivo es claro: quedarse con el control del territorio para operar libremente y seguir extorsionando y realizando actividades ilegales”, aseveró el mandatario.
El presidente explicó que los ataques comenzaron el jueves de la semana pasada. Ese día cuatro soldados resultaron heridos. Además, mostró imágenes en las que se ve a varias personas armadas portando un lanza granadas.
Mientras el ejército estaba bajo fuego, la estación policial de la región fue tomada por otro grupo de aparentes pobladores que exigían la búsqueda de cinco personas. Tras la presión, los policías comenzaron las labores de búsqueda, pero al llegar a la zona encontraron los cuerpos de las cinco personas, que fueron trasladados en una patrulla policial a una escuela de la localidad. “Los policías fueron liberados al filo de la media noche y dos de ellos quedaron heridos”, informó Marco Antonio Villeda, Ministro de Gobernación. Este es el primer Estado de Prevención declarado por Bernardo Arévalo desde que inició su gobierno en 2024.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Hacienda va a vigilar de cerca los Bizum para evitar fraudes (pero los micropagos a tus amigos no le interesan)
Qué se sabe del nuevo abono de transporte de 60 euros para la red estatal (y no, no cubre ni metro ni bus urbano)
Diez días de duelo y nuevos permisos: España avanza en derechos laborales por fallecimiento y cuidados
Cinco claves para entender el triunfo de Kast y el giro político de Chile
Lo más visto
- La democracia y Lula ganan el pulso de Trump contra Brasil
- El drama brasileño de la guacamaya de Spix, al borde de la extinción por segunda vez
- Así le contamos la segunda vuelta presidencial en Chile
- El Consejo Electoral de Honduras advierte de un “inaceptable atentado a la democracia” por las protestas que retrasan el escrutinio definitivo
- El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles