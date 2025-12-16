Un ataque contra un destacamento militar en Guatemala deja al menos cinco muertos y 12 heridos

El presidente Bernardo Arévalo declara estado de prevención en comunidades indígenas de Guatemala tras el ataque. El mandatario culpa de la violencia a grupos del crimen organizado

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo ha decretado el estado de prevención en comunidades indígenas del sur del país tras un ataque contra un destacamento militar que dejó al menos cinco muertos y 12 heridos. La medida, según el Ejecutivo, durará 15 días y limita, entre otras cosas, el derecho de reuniones y permite a las fuerzas de seguridad disolver por la fuerza toda manifestación pública sin autorización.

El Gobierno ha informado de que hombres con pasamontañas, cascos de tipo militar y armas de grueso calibre dispararon durante once horas el sábado contra del destacamento militar ubicado entre las comunidades indígenas de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, a unos 90 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. Siete soldados resultaron heridos en la refriega, tres en estado delicado, por lo que el Ejército envió helicópteros de rescate que también fueron atacados. Arévalo ha culpado a grupos del crimen organizado de aprovecharse “maliciosamente de un conflicto comunitario” en la zona para realizar el ataque.

“Estamos en un momento crítico para el departamento de Sololá y para la seguridad en el territorio nacional”, dijo Arévalo en un conferencia de prensa ofrecida el domingo. “Estos grupos ilegales armados realizaron un ataque directo contra el destacamento militar entre las 8 de la mañana hasta la 7 de la noche del día de ayer [por el sábado] con armas de fuerte calibre, dispararon a fuego abierto. Inclusive dispararon contra helicópteros de evacuación de heridos”, agregó.

Entierro de las víctimas del atentado, en Nahuala, el 14 de diciembre. Mariano Rosales (AP)

El mandatario anunció el estado de prevención para recuperar el control en la zona. Sololá es un departamento del occidente del país. El área es famosa por los conflictos de tierra que han provocado la muerte entre pobladores. Sin embargo, Arévalo dejó claro que en esta ocasión la violencia se originó por grupos criminales. “El ataque intenso y sostenido al destacamento militar evidencia que estos grupos criminales buscan que el Ejército de Guatemala se retire del área, su objetivo es claro: quedarse con el control del territorio para operar libremente y seguir extorsionando y realizando actividades ilegales”, aseveró el mandatario.

El presidente explicó que los ataques comenzaron el jueves de la semana pasada. Ese día cuatro soldados resultaron heridos. Además, mostró imágenes en las que se ve a varias personas armadas portando un lanza granadas.

Mientras el ejército estaba bajo fuego, la estación policial de la región fue tomada por otro grupo de aparentes pobladores que exigían la búsqueda de cinco personas. Tras la presión, los policías comenzaron las labores de búsqueda, pero al llegar a la zona encontraron los cuerpos de las cinco personas, que fueron trasladados en una patrulla policial a una escuela de la localidad. “Los policías fueron liberados al filo de la media noche y dos de ellos quedaron heridos”, informó Marco Antonio Villeda, Ministro de Gobernación. Este es el primer Estado de Prevención declarado por Bernardo Arévalo desde que inició su gobierno en 2024.