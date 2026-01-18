Ocho muertos y decenas de rehenes en Guatemala por motines y ataques de pandilleros

Las autoridades retomaron el control de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, pero dos prisiones continúan tomadas, con 37 personas retenidas

Guatemala amaneció el domingo con una crisis de seguridad provocada por motines en cárceles y ataques a la policía. Detrás de la revuelta está la pandilla del Barrio 18, un grupo criminal designado como terrorista por Estados Unidos el año pasado. Tras retomar el control de la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en el sur del país, y poner bajo custodia al máximo líder de la banda, Aldo Duppie Ochoa, alias El lobo, las autoridades confirman siete policías asesinados y un pandillero muerto.

Los policías murieron en 10 ataques simultáneos a sedes de la fuerza de seguridad. Los atentados tuvieron lugar en Ciudad de Guatemala y alrededores, a primeras horas de la mañana, minutos después de que la Policía Nacional Civil (PNC) publicara un video y fotografías de la detención de Ochoa.

“Estoy muy dolido por la muerte de agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos”, dijo Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación. “No estamos dispuestos a ceder ni un centímetro en esta lucha”, agregó, en una conferencia de prensa este domingo.

También dijo que hay 10 policías heridos, un pandillero fallecido y siete capturados. Según informó, todavía hay rehenes en las otras dos prisiones que suman 37 personas, además de los guardias penitenciarios y un psicólogo.

El caos dentro de las cárceles comenzó el sábado cuando los reos del Barrio 18 se amotinaron y tomaron tres centros penitenciarios ubicados en distintos puntos del país, en los que quemaron las oficinas administrativas de cada prisión.

Detención de reos de la cárcel Renovación, en Escuintla (Guatemala). NATIONAL CIVIL POLICE (via REUTERS)

El objetivo del amotinamiento era presionar a las autoridades para conseguir que Ochoa fuera trasladado a una cárcel en la que obtuviera varias comodidades y también más privilegios para el resto de la pandilla. El ministro Villeda aseguró que no cedería ante las presiones.

Ochoa, de 41 años, purga una condena de 2.000 años de prisión. Su primer ingreso a las cárceles se registró a sus 16 años. Actualmente, está casado con María Marta Castañeda Torres, sobrina de la exprimera dama de la Nación (2008-2012), Sandra Torres, excandidata presidencial.

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos y el Congreso guatemalteco declararon al Barrio 18 como terroristas. La organización es acusada de actuar con violencia y realizar actividades delictivas: extorsiones, sicariato y venta de droga.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció en su cuenta oficial de X la suspensión de las clases para el lunes a nivel nacional. “En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes”, dijo.

La Municipalidad de la ciudad de Guatemala también canceló las actividades deportivas y recreativas que se realizan cada domingo, por seguridad de la población. En tanto que la policía también hizo un llamado a los ciudadanos para que no salgan de sus casas. Diversas actividades públicas y culturales también han sido suspendidas.

El ministro de Gobernación anunció que se implementarán patrullajes combinados con el ejército para garantizar la seguridad mientras continúe la crisis. Al cierre, dos cárceles siguen tomadas por los pandilleros y 37 personas están retenidas dentro de esas prisiones.