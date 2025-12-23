Hallados 12 cadáveres en un poblado rural de Guatemala en medio de las disputas entre pandillas

Búsqueda en el barranco del Km 14.5 de la ruta a Santa Lucía Los Ocotes, Guatemala, el 20 de diciembre.

Los hallazgos ocurrieron en Santa Lucía Los Ocotes, a 15 kilómetros de la capital. Las víctimas no han sido identificadas debido al avanzado estado de descomposición

Los Bomberos Voluntarios de Guatemala localizaron entre el viernes y el domingo 12 cadáveres en Santa Lucía Los Ocotes, un poblado rural de la zona 25, ubicado a unos 15 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades atribuyen los hallazgos a un posible “reacomodamiento” de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que se disputan el control de varias zonas del país centroamericano.

La secuencia de hallazgos comenzó el viernes, cuando socorristas atendieron una llamada de vecinos que alertaron sobre un cuerpo envuelto en una sábana, abandonado a la orilla de la carretera. Al llegar al lugar, los rescatistas encontraron dos cadáveres adicionales.

El sábado, los bomberos respondieron a una nueva alerta y, mediante cuerdas, extrajeron tres cuerpos de un basurero clandestino. La cifra aumentó el domingo, cuando se desplegó un operativo en el área con apoyo de caninos, que permitió localizar cinco cuerpos más, así como dos osamentas que, por su avanzado estado de descomposición, se presume llevaban varios días abandonadas.

“Existe la posibilidad de que el aparecimiento de varios cuerpos en las inmediaciones de la zona 25 durante las últimas horas esté relacionado tanto con los operativos exitosos de la Policía Nacional Civil como con el reacomodamiento de los grupos delictivos”, informó el Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Gobernación.

Se localizaron 3 cuerpos sin vida envueltos en sabanas y 1 osamenta humana, el 20 de diciembre. @BVoluntariosGT

Santa Lucía Los Ocotes cuenta con una población aproximada de 1,200 habitantes y su principal actividad económica es la agricultura, especialmente el cultivo de maíz, frijol e ichintal, una hortaliza muy popular en el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuerpos se encuentran en avanzado estado de putrefacción, lo que ha impedido hasta ahora su identificación y la determinación de las causas de muerte.

Organizaciones “terroristas”

En el plano regional, el Gobierno de Estados Unidos declaró organización terrorista a la Mara Salvatrucha en febrero y en septiembre extendió la misma designación al Barrio 18 en Guatemala y otros países de Centroamérica. El Congreso guatemalteco refrendó esta medida en octubre, cuando además incrementó las penas máximas para los miembros de estas estructuras criminales de 12 a 18 años de prisión.

El decreto fue aprobado pocos días después de que el Ministerio de Gobernación informara sobre la fuga de 20 pandilleros de una cárcel de máxima seguridad, entre ellos cabecillas de distintas clicas (subgrupos de las pandillas) que operan en zonas consideradas de alto riesgo.

En Guatemala, ambos grupos criminales se financian principalmente a través del cobro de extorsiones a pequeños negocios informales, tiendas de barrio, recolectores de basura y grandes empresas distribuidoras de bebidas y productos de consumo, que pagan “peaje” para ingresar a determinados territorios. Otras fuentes de ingresos provienen de la venta de drogas al menudeo y el sicariato. La Policía Nacional Civil informó de que las investigaciones continúan y que esperan lograr la identificación de las personas fallecidas en los próximos días.