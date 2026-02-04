Venezuela detiene a Alex Saab, testaferro de Maduro, según medios colombianos

El empresario colombiano Alex Saab, conocido como el testaferro de Nicolás Maduro, ha sido capturado en Venezuela para su posible extradición a Estados Unidos, según informa en exclusiva Caracol Radio. Según los reportes del medio colombiano, fue capturado hacia las 2.30 de la mañana por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia en una operación conjunta con el FBI estadounidense. Saab fue removido de su cargo en el Ministerio de Industria y Producción Nacional a principios de enero, durante el reacomodo del gabinete que hizo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego de la salida forzada del poder de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero. Aún no hay una confirmación oficial de la captura de Saab. La agencia Reuters ha podido confirmar la operación conjunta con una fuente anónima de las autoridades norteamericanas. Este funcionario también dijo a la agencia de noticias que esperan una extradición de Saab a Estados Unidos en los próximos días.

Caracol Radio anuncia también que ha sido detenido el empresario Raúl Gorrín, vinculado a los negocios del chavismo y con causas judiciales en Estados Unidos, además de estar sancionado por el Tesoro de ese país. Gorrín es dueño de Globovisión, el que era el único canal de noticias 24 horas en Venezuela, muy crítico con el chavismo hasta que fue adquirido por este empresario. Tanto Gorrín como Saab fueron aprehendidos en la noche del martes en una la lujosa urbanización Cerro Verde, en el sureste de Caracas, y traslados a la cárcel del Helicoide.

Saab fue uno de los operadores financieros del chavismo durante los tiempos más duros de sanciones a Venezuela. Él en específico estaba sancionado por el Departamento del Tesoro por delitos de lavado de dinero. Fue detenido en 2002 en Cabo Verde, cuando hacía una parada en un viaje entre Caracas y Teherán. Tras un largo forcejeo judicial y diplomático, el Gobierno venezolano no pudo evitar su extradición para ser llevado ante un tribunal de Miami. Pero luego la situación dio un giro cuando Saab pasó a ser parte de un intercambio por presos estadounidenses acordado entre Maduro y la Administración de Joe Biden a finales de 2023, en el marco de los llamados Acuerdos de Barbados.

Saab, que hasta su primera captura era un empresario en las sombras, conocido por ser el importador de alimentos de baja calidad para el programa de comida subsidiada de los CLAP, regresó a Venezuela en 2023, convertido en un héroe para el chavismo, y comenzó a ocupar cargos en el área económica. Llegó primero al frente de las importaciones y exportaciones, lo que siempre hizo como empresario, y luego aterrizó en el Ministerio de Industria Nacional y Producción.

Delcy Rodríguez había dicho que Saab pasaría a tener nuevas responsabilidades, cuando anunció su sustituto y la fusión de la cartera que él llevaba con otra. Hasta el momento no se había anunciado ninguna nueva posición, pero su esposa, la italiana Camilla Fabri, ha mantenido sus actividades de coordinación del Plan Vuelta a la Patria, para el regreso de migrantes venezolanos. En la mañana del martes se la vio en la marcha que organizó el chavismo para exigir la liberación de Maduro y Flores a un mes de la intervención militar de Estados Unidos

El regreso de Saab a Venezuela, luego de estar casi dos años preso en Estados Unidos, estuvo precedido de una purga como la que se está produciendo ahora. Antes de su llegada fue detenido el segundo hombre de Maduro, el ministro del Petróleo Tareck El Aissami, lo que dejó al descubierto la corrupción relacionada con la venta de crudo. Fue detenido también el socio más cercano de Saab, el colombiano Álvaro Pulido (alias de Germán Rubio Salas), ambos sancionados por Estados Unidos y vinculados a delitos de lavado de dinero y narcotráfico.