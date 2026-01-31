Elecciones Costa Rica 2026: Cómo votar, cuándo y horario de las casillas

Casilla de votación en San José (Costa Rica), en una imagen de archivo.

Más de 3,7 millones de costarricenses están habilitados para votar y elegir tanto al presidente y sus vicepresidentes como a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa

Costa Rica se prepara para una de las jornadas electorales más relevantes de su historia reciente: las elecciones nacionales programadas para el próximo 1 de febrero. En esta cita con las urnas, más de 3,7 millones de costarricenses están habilitados para votar y elegir tanto al nuevo presidente, como a dos vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030, en un proceso que puede definirse el mismo día o extenderse a una segunda ronda en abril.

La campaña electoral cierra esta semana en un clima de polarización, desconfianza y cansancio ciudadano, con el presidente Rodrigo Chaves como figura central pese a no poder reelegirse y su candidata Laura Fernández liderando las encuestas con opciones de ganar en primera vuelta y lograr mayoría legislativa.

¿Cuándo son las elecciones y a qué hora abren los centros de votación?

El domingo 1 de febrero, los centros de votación estarán abiertos de las 6.00 de la mañana a las 18.00 de la tarde en todo el país. Para los costarricenses que viven fuera del país, que solo podrán participar en la elección del sucesor de Chaves, el horario para votar será de 9.00 a 19.00 horas, según la hora local en los países donde están habilitados los consulados.

¿Habrá segunda vuelta?

Si ningún candidato presidencial obtiene al menos el 40% de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta electoral el domingo 5 de abril de 2026 entre los dos aspirantes más votados.

De acuerdo con la encuesta más reciente publicada por la Universidad de Costa Rica (UCR), Laura Fernández, la exministra que busca dar continuidad a la presidencia de Chaves, acredita el 40% necesario para una victoria sin necesidad de balotaje.

Más información Una oposición fragmentada se aferra a una segunda vuelta en las elecciones de Costa Rica

¿Quiénes pueden votar?

Podrán ejercer su derecho al voto todas las personas costarricenses mayores de 18 años que se encuentren empadronadas en una Junta Receptora de Votos (JRV).

El proceso de votación es presencial y sigue estos pasos básicos:

Ubicar nombre en la lista de electores colocada fuera del centro de votación;

ingresar al recinto cuando las autoridades electorales lo indiquen;

entregar cédula de identidad a algún miembro de la JRV para que corrobore la información;

cada persona recibirá dos papeletas: una para la elección presidencial y otra para la de diputados;

marcar las opciones en secreto en la cabina y depositar las papeletas en las urnas correspondientes.

¿Cómo saber dónde votar?

El lugar de votación no siempre coincide con la dirección de residencia habitual. Para consultar su centro de votación asignado, los electores pueden:

Llamar gratuitamente a los números 1020 o 800-ELECTOR (800-353-2867);

enviar un mensaje de texto al 1020;

consultar el sitio web oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

a través de la aplicación #VotanteInformadoCR, disponible para dispositivos móviles en Google Play y App Store.

Estas herramientas permiten conocer no solo el lugar donde debe emitirse el voto, sino también las candidaturas registradas en cada circunscripción electoral.

Varios ciudadanos han reportado que, al consultar su centro de votación en el sistema oficial, en algunos casos aparece “por definir”. Esto se debe a que el TSE continúa actualizando los datos conforme se acerca el día de la elección.

¿Es obligatorio votar en Costa Rica?

Aunque el voto en Costa Rica no se considera obligatorio en la misma forma que en otros países (sin multas automáticas por no votar), sí es visto como un deber cívico.