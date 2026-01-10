Los acreedores de Venezuela se alistan para renegociar sus bonos basura

Los papeles venezolanos han experimentado un alza sostenida de precios tras la captura de Maduro, con el mercado apostando por una transición política que pensaban mucho más remota

Un grupo representativo de fondos estadounidenses e internacionales, tenedores de bonos venezolanos, se prepara para iniciar un complejo proceso de reestructuración de miles de millones de dólares de deuda en incumplimiento. En una primera señal de que una eventual reincorporación del país petrolero a los mercados globales es posible, el Comité de Acreedores de Venezuela (VCC, por sus siglas en inglés) manifestó el viernes su disposición a entablar conversaciones, luego de que los bonos entraron en un prolongado y pantanoso proceso de default en 2017.

“El VCC reconoce que el restablecimiento del acceso al capital privado internacional será crucial para la recuperación social y económica de Venezuela, incluyendo el sector petrolero. En ese sentido, el VCC considera que una resolución integral y justa de la reestructuración de la deuda pública, lograda mediante un proceso negociado, acelerará el financiamiento en todos los sectores de la economía venezolana y promoverá la prosperidad a largo plazo de su sociedad”, dijo el grupo en un comunicado.

“El VCC está listo para iniciar un proceso negociado, una vez autorizado”, añadió. Las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre funcionarios del chavismo prohíben que agentes del sistema financiero internacional, incluyendo los fondos de cobertura, negocien con el Gobierno de Venezuela sin una licencia. El comité está compuesto por firmas que, en la sazón del boom petrolero disfrutado por Venezuela bajo el mandato del fallecido Hugo Chávez, apostaron fuerte a favor de la economía OPEC. Entre ellos, GMO, Morgan Stanley Investment Management, Greylock Capital, Fidelity o T. Rowe Price.

La declaración pública de estos inversores asoma la intención de avanzar hacia un proceso de regularización de la deuda externa venezolana, un espacio que no ha estado corto de demandas legales y búsqueda forzosa de compensaciones. Sin embargo, un escenario optimista sigue siendo incierto. Luego de comandar una operación militar para extraer a Nicolás Maduro y llevarlo a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico, la Administración de Donald Trump ha prometido una recuperación espectacular de la economía sudamericana, golpeada a niveles de guerra a pesar de no estar envuelta en un conflicto. Pero cada día en Venezuela se vive con alta intensidad.

Una negociación con condiciones

Gustavo Rojas-Matute, economista de Moody’s Analytics, considera que, con el aval de Estados Unidos, Venezuela podría obtener asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para estabilizar sus cuentas y empezar a responder los reclamos de los acreedores. Analistas de Wall Street calculan que los bonos en incumplimiento combinados de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA ascienden a unos 60.000 millones de dólares. Adicionalmente, PDVSA tiene compromisos por préstamos, como unos 20.000 millones de dólares contraídos con el banco chino China Development Bank (CDB) a cambio de petróleo. A eso se le suman laudos arbitrales por expropiaciones y otras bilaterales asumidas con Rusia. En total, el país está al frente de una deuda que podría ascender a unos 170.000 millones de dólares, aunque las cifras son opacas.

“Para que Venezuela vuelva a los mercados internacionales, necesita reunirse con los acreedores y ofrecerles un plan, bien sea de refinanciamiento, reestructuración o reperfilamiento de deuda, y el apoyo financiero de los multilaterales para poder empezar a pagar las deudas pendientes”, añade Rojas-Matute en conversación con EL PAÍS.

“Esto es absolutamente indispensable. Debe estar acompañado de un plan de estabilización macroeconómica creíble y señales claras de retorno a la institucionalidad democrática y separación de poderes. Normalmente, estos procesos requieren la aprobación de la Asamblea Nacional. El proceso puede incluir una ‘quita’ o reducción del pago principal y mejoramiento de los plazos de pagos”, agrega.

El analista suma una tercera condición poco negociable: el plan que se presente tiene que ser sostenible, por ende, no puede depender de la temporalidad de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela. “Por eso el tema institucional es tan relevante”. Trump ha dicho que la supervisión estadounidense sobre el día a día venezolano podría durar años.

Carrera al alza

Para el grueso de los inversores, los papeles venezolanos siguen siendo intocables y reservados para un selecto grupo de apostadores con estómago para el alto riesgo. Además, una parte importante de ellos está sujeto a sanciones que limitan o imposibilitan su negociación. Sin embargo, los destellos de una potencial transición política tutelada han mejorado su atractivo inmediato.

Desde que Trump ganó su segundo turno en el poder hace un año, muchos bonos hasta han triplicado su precio. En la primera semana sin Maduro al mando en 12 años, la deuda experimentó un nuevo rally y solo hasta el miércoles había aumentado un 30%, según datos de Bloomberg y Reuters. Algunos bonos marcadores se movían cerca de los 40 centavos de dólar, aproximándose al punto de recuperación en el que mercado cree que los bonistas podrán recobrar parte de sus inversiones tras un impago. Hay que destacar que este es un mercado con poca liquidez.

Desde este punto, el desempeño de la deuda y la recuperación petrolera del país irán de la mano, pues todo el ecosistema financiero venezolano parte del crudo. El viernes, Trump reunió a un nutrido grupo de petroleras estadounidenses para prometerles seguridad y resguardo legal, a cambio de que se pongan manos a la obra en los pozos criollos. La reacción inicial de los empresarios fue tibia, solicitando un plan más claro de acción.

Durante la semana, un grupo de inversores en activos alternativos también apareció en los medios especializados adelantando, ellos sí, planes de visitas a Caracas y búsquedas de oportunidades de alto retorno. “Estamos muy emocionados por lo que pasó el fin de semana”, resumió el cofundador del fondo de cobertura Canaima Capital Management, Celestino Amore, a Bloomberg TV el lunes. El fondo, basado en Londres, empezó a operar en 2020, cuando compraron papeles valorados a “un solo dígito”, enumeró el inversor.

“Creemos que la remoción de Maduro es un primer paso para la negociación con la Administración de los Estados Unidos. Con Maduro eso no era posible, no lo veían como una contraparte confiable”, dijo el financista, añadiendo que han recibido una lluvia de llamadas de sus clientes que buscan ganancias en el país.